Astorga continua sus fiestas con títeres, gigantes y un multitudinario torneo de ajedrez al aire libre

Gigantes frente a la catedral de Astorga

Astorga vive días de intensa actividad festiva en honor a Santa Marta. Calles, plazas y parques se han convertido en escenario de encuentro para vecinos y visitantes, en una programación que está logrando unir tradición, cultura, deporte y diversión para todas las edades.

Durante los primeros compases de las fiestas, los niños han sido protagonistas. Las funciones de títeres y marionetas lograron congregar a numerosas familias en una tarde de ilusión y sonrisas. Con la magia del teatro popular, los más pequeños vivieron aventuras de fantasía que arrancaron carcajadas entre los asistentes.

El folclore tampoco ha faltado a la cita. Los gigantes y cabezudos, acompañados por la música del tamboritero, recorrieron de nuevo el casco histórico despertando la nostalgia de los mayores y la emoción de los niños. Su paso frente a la Catedral dejó una de las estampas más típicas de las fiestas, con las monumentales figuras saludando a un público entregado.

La jornada también reservó espacio para el deporte y la estrategia. Bajo la sombra de los árboles, decenas de aficionados al ajedrez participaron en un multitudinario torneo al aire libre que convirtió el parque en un tablero gigante. La concentración de los jugadores se mezcló con el ambiente distendido, demostrando que estas fiestas son también un punto de encuentro para la convivencia.

Miércoles 27 de agosto

11:00 Salida de gigantes y cabezudos acompañados por el tamboritero. Barrio de Rectivía.

12:30 La hora de Peneque. Marionetas de Miguel Pino. Jardín de la Sinagoga.

17:00 XXIV Torneo de billar a tres bandas «Ciudad de Astorga». Plaza de los Marqueses (edificio Policía Local).

17:00 X-treme hinchables. Parque de La Eragudina.

17:30 XIV Juegos paguajes. Jardín de la Sinagoga (mayores de 45 años).

19:00 Actuación de fuerza y resistencia. Familia Jiménez – Kung Fu. Plaza Mayor. XXVIII edición.

19:15 Pasacalles Banda de la Escuela Municipal de Música. Centro.

19:30 Atlético Astorga F.C. vs C.D. Villaralbo (3ª RFEF – Grupo VIII). La Eragudina.

20:00 Curiosidades de la ciencia por el Dr. Manuel Telló León. Casino de Astorga.

20:30 Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

20:30 La dama duende de Calderón de la Barca. MIC Producciones. Teatro Gullón. Entrada: 20 €.

23:30 Concierto del Grupo Beatriz. Plaza Mayor de Astorga.

Jueves 28 de agosto

11:00 Inauguración de la III Feria del Libro. Plaza Santocildes.

11:00 XXX Rastrillo solidario a cargo de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Astorga y Comarcas. Plaza del General Santocildes.

12:00 Torneo de fútbol-chapa Ciudad de Astorga. Plaza Mayor.

12:30 La hora de Peneque. Marionetas de Miguel Pino. Jardín de la Sinagoga.

17:00 Final del XXIV Torneo de billar a tres bandas Ciudad de Astorga. Plaza de los Marqueses (edificio Policía Local).

18:00 Torneo 3x3 de baloncesto. Plaza del Arquitecto Gaudí.

18:30 Torneo Veranote. Final infantil. Pabellón Felipe Miñambres.

19:00 Pasacalles a cargo de Sartaina. Calles de la ciudad.

19:30 Torneo Veranote. Final cadete. Pabellón Felipe Miñambres.

19:45 Corre… corre que viene el toro. Recorrido: colegio de Santa Marta, calle Los Sitios, Plaza Santocildes, Plaza Mayor.

20:00 Presentación de la novela «Amancio, vampiro de pueblo» de Alejo Ibáñez y proyección del corto que le dio origen. Cine Velasco. Entrada gratuita hasta completar aforo.

20:30 Torneo Veranote. Final senior. Pabellón Felipe Miñambres.

20:30 Concierto «Swingueando» de Proyecto Villalacre. Teatro Gullón. Entrada: 5 €.

20:30 Ciclo de música en la Catedral organizado por la Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga. Intérprete: Matías Sagreras (órgano). Lugar: Catedral de Astorga.

23:30 Concierto Noche Celta de Bras Rodrigo – El bosque de las hadas. Plaza Mayor de Astorga.

Viernes 29 de agosto

11:00 Pequeños artistas. Taller de pintura sobre lienzo para niños de 5 a 12 años. Jardín de la Sinagoga. 12 plazas disponibles. Inscripciones gratuitas en el Ayuntamiento de Astorga.

12:00 Torneo de fútbol-chapa Ciudad de Astorga. Plaza Mayor.

12:30 La hora de Peneque. Marionetas de Miguel Pino. Jardín de la Sinagoga.

17:00 Final del torneo de pádel IX Memorial César Río. Pistas municipales de pádel.

18:00 Bichitos. Espectáculo familiar lleno de humor. Teatro Gullón. Entrada: 5 € menores de 14 años / 10 € mayores de 14 años.

19:45 Corre… corre que viene el toro. Recorrido: colegio de Santa Marta, calle Los Sitios, Plaza Santocildes, Plaza Mayor.

20:00 Presentación del libro póstumo Serendipias de Paz Martínez. Intervienen María Antonia Reinares y Delfín Nava.

20:00 Trío San Marcos. Plaza Eduardo de Castro.

20:30 Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

21:00 Proyección: Misterioso asesinato en la montaña. Cine Velasco.

23:00 III Electro Astvrica. Parking de San Roque.

Sábado 30 de agosto

16:30 XI Tirada de bolos maragatos Ciudad de Astorga. Parque de La Eragudina. Inscripción gratuita.

18:30 VIII Roda de Timbau. Plaza Eduardo de Castro.

19:00 Atlético Astorga F.C. vs C.D. Barco (3ª RFEF – Grupo I). La Eragudina.

20:30 Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

20:30 Ciclo de música en la Catedral organizado por la Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga. Intérprete: Celia Miranda (órgano). Lugar: Catedral de Astorga.

23:00 Orquesta Malassia. Plaza Mayor de Astorga.

02:30 Macro discoteca Rave. Plaza Mayor de Astorga.

Domingo 31 de agosto

13:00 Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

18:00 Finales del torneo de tenis Ciudad de Astorga. Pistas municipales de Astorga.

18:30 Ars Vía. Una nueva edición del Festival de Teatro de Calle de Astorga.

20:30 Noche flamenca. Plaza Mayor de Astorga.

23:30 Sesión de fuegos artificiales. Parque de La Eragudina.

Exposiciones

Art on the road. Una iniciativa de arte joven de la Junta de Castilla y León. Del 5 al 28 de agosto. Biblioteca Municipal de Astorga.

Sueños a geometrías, de Fernando Delgado. Del 4 al 31 de agosto. Sala de exposiciones del Teatro Gullón.

