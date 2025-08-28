Aires Flamencos y Encierro Campero para despedir agosto en Valencia de Don Juan

LEONOTICIAS Jueves, 28 de agosto 2025, 09:18 Compartir

La ciudad coyantina ofrecerá dos grandes citas: la Feria Rociera, que llenará de color, música y tradición las calles de la localidad y la Feria del Stock, que regresa en su edición de verano.

El sábado 30 de agosto llegará el turno del ambiente andaluz con la Feria Rociera, que incluirá el II Encierro Campero, tras el éxito cosechado en su primera edición. La cita taurina contará con un novillo y una vaca de la ganadería Taurovemar, atrayendo a aficionados a los encierros de campo y a la cultura taurina.

Cartel feria rociera 2025. Valencia de Don Juan

La jornada rociera comenzará con una romería que recorrerá las calles coyantinas acompañada por el Coro Rociero Principado de Asturias. Posteriormente, tendrá lugar una misa rociera cantada y un vermut flamenco con el grupo Puro Corte en el Jardín de los Patos.

Ampliar Coro rociero Principado de Asturias. Coro Rociero

El ambiente festivo continuará con una gran paellada popular, un tardeo musical con Agüita Sala, un Concurso de Sevillanas y, para reponer fuerzas, una bocadillada popular a precios asequibles.

El broche al verano coyantino, y el comienzo de las grandes fiestas en Valencia de Don Juan

