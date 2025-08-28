Aires Flamencos y Encierro Campero para despedir agosto en Valencia de Don Juan
Valencia de Don Juan se prepara para vivir un intenso fin de semana con el que despedirá el mes de agosto y dará la bienvenida a sus próximas Fiestas Patronales.
Jueves, 28 de agosto 2025, 09:18
La ciudad coyantina ofrecerá dos grandes citas: la Feria Rociera, que llenará de color, música y tradición las calles de la localidad y la Feria del Stock, que regresa en su edición de verano.
El sábado 30 de agosto llegará el turno del ambiente andaluz con la Feria Rociera, que incluirá el II Encierro Campero, tras el éxito cosechado en su primera edición. La cita taurina contará con un novillo y una vaca de la ganadería Taurovemar, atrayendo a aficionados a los encierros de campo y a la cultura taurina.
La jornada rociera comenzará con una romería que recorrerá las calles coyantinas acompañada por el Coro Rociero Principado de Asturias. Posteriormente, tendrá lugar una misa rociera cantada y un vermut flamenco con el grupo Puro Corte en el Jardín de los Patos.
El ambiente festivo continuará con una gran paellada popular, un tardeo musical con Agüita Sala, un Concurso de Sevillanas y, para reponer fuerzas, una bocadillada popular a precios asequibles.
