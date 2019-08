Entrevista a Olegario Ramón, al alcalde de Ponferrada «Todos podemos hacer algo para que mejore la vida de los ponferradinos, es una alianza de compromisos» 05:17 El alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón. / I.Santos El alcalde de Ponferrada asegura que el municipio y el Bierzo se encuentran en un momento de reinvención a consecuencia de la crisis de la minería y de las centrales térmicas y cree que ciudadanos, empresas e instituciones deben ir de la mano para encontrar alianzas de futuro E.JIMÉNEZ / R.FARIÑAS Ponferrada Jueves, 22 agosto 2019, 11:22

«Todo el mundo puede hacer algo para que mejore la vida de nuestros hijos e hijas en esta tierra, los empresarios, el ciudadano, las instituciones, es una alianza de compromisos». Es una de las apuestas del alcalde de Ponferrada, el socialista Olegario Ramón, en sus primeros 50 «trepidantes» días al frente del segundo ayuntamiento de la provincia de León. Es casi como un mantra que repite en sus intervenciones públicas pero en el que cree firmemente para que el municipio pueda tener un futuro.

Así, Olegario Ramón analiza con un equipo de leonoticias la actualidad del municipio y esos retos futuros que tiene Ponferrada por delante.

Tuvo que someterse a una intervención quirúrgica, ¿cómo se encuentra?

Mucho mejor, tengo todavía un pequeño tratamiento por delante pero mucho mejor.

¿Cómo valora estos casi 60 días días al frente del Gobierno municipal?

Trepidantes, sobre todo para una persona que le gusta tener el control de las cosas, de las situaciones, pues en un Ayuntamiento grande como Ponferrada es complicado, por lo tanto diría 50 días trepidantes.

En su apuesta por el diálogo y el deseo de alcanzar consensos para el beneficio de la ciudad, ¿ha notado algún cambio por parte de la oposición?

Lo que percibo es escasa receptividad hacia esa voluntad de consensos y me gustaría de verdad que se dieran esos consensos pero tampoco puedes malgastar o gastar todas las energías en buscar un consenso que sabes de antemano que no lo vas a conseguir. Es necesario que ambas partes tengamos esa voluntad y espero de verdad en ambas partes la haya.

Los principales caballos de batalla están siendo los contratos «casi malditos» del TUP y la basura OLEGARIO RAMÓN

¿Ha habido sorpresas en el desembarco en el primer sillón municipal en cuanto a la gestión que se han encontrado por parte del equipo de gobierno anterior?

Yo siempre he dicho que en política las herencias no se pueden aceptar a beneficio de inventario, la situación es la es, la ciudadanía ha decidido que asumamos las riendas y tenemos la obligación de hacerlo, siendo la situación que es que probablemente dista bastante de esa situación idílica que se vendía pero somos los responsables de que eso cambie.

¿Cuáles están siendo los primeros caballos de batalla?

Los dos caballos de batalla principales, hay otros, pero los principales son esos contratos casi malditos, tanto el del transporte público como el del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos pues que han sido un lastre enorme, gigantesco para este ayuntamiento que no se ha podido solucionar en diferentes mandatos y ese es el caballo de batalla ahora mismo principal. Son los dos temas principales en los que estamos centrados, de hecho todavía hoy hemos tenido una reunión con todos los técnicos para hablar de estos temas.

Nosotros dijimos que éramos partidarios de una gestión directa pero seguramente es necesario un periodo transitorio de adaptación de la propia administración porque ahora mismo el propio ayuntamiento su estructura administrativa no está preparada ahora mismo para asumir la gestión directa y por ahí va la idea de este equipo de gobierno.

¿El presupuesto de 2019 se prevé aprobar antes del fin del verano?

Está muy avanzado ya, es un presupuesto en el que no tenemos prácticamente margen de maniobra dado que tomamos posesión a mediados de junio y prácticamente es un presupuesto en parte ejecutado, es uno de los grandes problemas que nos hemos encontrado, que en gran parte el presupuesto de 2019 no tenemos ningún margen de maniobra. Esperamos poderlo aprobar en el mes de septiembre y estamos ya trabajando ya en la elaboración del presupuesto de 2020 que ese sí será nuestro y esperamos y lo haremos aprobarlo antes de que finalice el año.

Con Ciuden tenemos la voluntad leal de trabajar juntos OLEGARIO RAMÓN

Respecto a Ciuden, ya se han definido las primeras líneas de colaboración con el Ayuntamiento en materia museística, ¿es tan solo un primer paso?

Por lo menos es un primer paso. Lo que hay con Ciuden es la voluntad leal de trabajar juntos, la lealtad entre ambas instituciones, el remar ambos en la misma dirección, el no ponernos palos en las ruedas. Se va, a la vuelta del verano, a crear por fin esa comisión de seguimiento del convenio que en su momento se establecía y que nunca se creó y se va a crear para seguir el cumplimiento de las obligaciones que el convenio en su día marcaba. Hay voluntad de trabajar juntos y a la vuelta del verano, lo que ocurre es que el margen de maniobra de Ciuden mientras no haya presupuestos estatales es más bien escaso pero estamos en la idea de trabajar juntos.

A finales del anterior mandato quedó paralizado el proyecto de la senda fluvial en la margen derecha del río Sil, ¿el nuevo equipo de gobierno lo ha retomado?¿Están en contacto ya con Confederación?

En gran parte agradecemos la paciencia de Confederación porque ahí surgió un problema con determinadas fincas de particulares que se necesitaban y que al final no hubo un acuerdo en el precio y hubo que ir a un proceso de expropiación, de valoración de esas fincas y esto lleva su tiempo. Por eso agradecemos la paciencia de Confederación y estamos trabajando para que al final, por el transcurso de esos plazos, no perdamos una inversión importante.

Confederación hizo una prórroga de esos fondos y lo cierto es que como ahora está en una fase de valoración administrativa y de un posible acuerdo todavía no tenemos a nuestra disposición esas fincas de los particulares.

A Ponferrada le voy a aportar mucho trabajo, honradez y honestidad OLEGARIO RAMÓN

Durante la campaña electoral señaló que Ponferrada vivía de espaldas al río, ¿qué proyecto tiene en mente el alcalde a este respecto?

De aquí a cuatro años este si que es de los proyectos de mandato, una actuación pensada. Es cierto que Ponferrada vive de espaldas al río y en gran parte también al Camino de Santiago y esas son dos potencialidades que tenemos que trabajar pero de manera pensada, con un proyecto a medio, a largo plazo y esa si que va a ser una de las actuaciones de mandato en el área del turismo, de medio ambiente, etc. también ahí necesitamos la colaboración y el acuerdo con Confederación.

En materia de cultura, ¿cuáles son los planes de este equipo de gobierno?

Sobre todo los planes son que haya un plan porque aquí la gestión cultural nunca ha sido planificada, no existe un plan de gestión cultural y era una de nuestras apuestas principales en materia de cultura, que hubiera un plan de gestión cultural, un plan que regulara la oferta, una oferta osada, dinámica, transversal, rupturista, pero planificada de tal manera que a lo largo del año tengamos planificada una actuación en materia de cultura que sea potente, que atraiga pero lo primero es precisamente elaborar ese plan de gestión cultural porque no hay ni un plan para los usos del castillo, ni del teatro ni de los museos, hace falta un plan y eso es prioritario para empezar a actuar.

En cuanto a medio rural, ha manifestado en los últimos días su compromiso para garantizar el servicio de telefonía e internet a la localidad de Santiago de Peñalba, ¿considera que es uno de los problemas que arrastran todavía a día de hoy nuestros pueblos y que lastra el asentamiento de población? ¿Qué pasos se darán desde el Ayuntamiento para solventarlos?

Es uno de los problemas capitales del mundo rural, un mundo rural como es el nuestro, con grandes potencialidades turísticas como Peñalba, Montes o tantos otros pueblos de este municipio, que cuenta con 17 juntas vecinales y 30 núcleos de población. Las buenas conexiones telefónicas a través de internet han de ser una prioridad. Las inversiones son relativamente importantes si queremos dar una solución definitiva y buscaremos el compromiso de otras administraciones pero si no lo tenemos habrá que darle dotación presupuestaria para llevar a cabo esas actuaciones porque si de verdad queremos apostar por el medio rural, no solo hay que decirlo, hay que demostrarlo con actuaciones y esta es una actuación absolutamente necesaria.

El preocuparme por esta ciudad ocupa la inmensa mayoría de mi tiempo olegario ramón

¿Por qué le gustaría que Ponferrada le recordaran cuando acabe este mandato o cuando acabe su paso por la alcaldía?

No tengo la más mínima pretensión de que Ponferrada me recuerde, yo personalmente con haber ayudado a que mis vecinos vivan un poco mejor me conformaré pero no tengo la pretensión, la necesidad de que Ponferrada me recuerde.

¿Qué es Ponferrada para Olegario?

Ahora mismo es gran parte de mi vida, Ponferrada ocupa la inmensa mayoría de mi tiempo, el preocuparme por esta ciudad y por sus pueblos ocupa la inmensa mayoría de mi tiempo. Ponferrada es un territorio pero también son sentimientos, patrimonio, patrimonio inmaterial, son tantas cosas, son lazos, relaciones, necesidades, proyectos, es futuro, es esperanza, es todo.

¿Por dónde tiene que pasar ese futuro de Ponferrada?

El futuro de Ponferrada estamos en una época en la que prácticamente se tiene que reinventar porque estamos en la época de la crisis de la minería y también de las centrales térmicas y como no se hicieron los deberes en su día, hubo muchos años para hacer los deberes, se vivió de espaldas a una realidad que se conocía, pues ahora hay que buscar una solución a la carrera. ¿Por dónde puede ir la solución? Hay sectores en los que potencialmente somos buenos y seguramente debería ir por ahí, el tema de las energías renovables, el sector agroalimentario, la aplicación de la agroindustria, la industria 4.0 también en el sector agroalimentario, las concentraciones, las marcas de calidad, la agricultura ecológica, el potenciar que Ponferrada y el Bierzo sean una referencia en todo el noroeste cultural y turística, un turismo profesional, moderno, digital, y también los servicios a los mayores. Si vemos nuestra pirámide poblacional vemos que en los servicios a los mayores hay por supuesto una obligación ética de cuidar a nuestros mayores pero también una oportunidad de crear un sector de servicios potentes que la propia realidad de nuestra pirámide de población va a establecer que es completamente necesario.

Y luego el clúster tecnológico, esa conexión entre Ciuden, las dos universidades, las administraciones y el sector privado para crear un clúster tecnológico como se ha hecho en otras ciudades como Lleida.

Cuando ascendió la Ponferradina dijo que el ascenso había devuelto la alegría a los ponferradinos, ¿cómo se devuelve la alegría más allá de lo deportivo?

En la ciudad tiene bastante importancia la psicología colectiva, partimos de un momento complejo, complicado, una psicología colectiva pesimista. El lograr ese cambio de ciclo en la psicología colectiva se logra con actuaciones pero hay determinados hitos colectivos como puede ser el ascenso de la Deportiva que genera un cierto optimismo en la ciudad. Y además de generar un cierto optimismo también genera posibilidades de desarrollo porque que un equipo ascienda supone que vamos a tener gente sobre todo de determinadas ciudades el año que viene que va a dejar aquí también sus recursos. Es ir poco a poco buscando las alianzas, que cada uno aporte, la administración debe capitalizar pero todo el mundo puede hacer algo para que mejore la vida de nuestros hijos e hijas en esta tierra, los empresarios, el ciudadano, las instituciones, es una alianza de compromisos.

¿Qué le va a aportar Olegario Ramón a la ciudad de Ponferrada?

Desconozco lo que en resultados le voy a aportar, sí se que le voy a aportar mucho trabajo, honradez, honestidad, una búsqueda de alianzas entre administraciones, con la ciudadanía.