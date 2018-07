Peñalba pide «medidas más serias» para solucionar las «carencias» de los accesos La pedanéa de Peñalba, Susana Rodríguez (V), junto a representantes de la Junta Vecinal, durante la presentación del escrito en el Ayuntamiento de Ponferrada. La Junta Vecinal solicita al Ayuntamiento que desvincule a la localidad de la Asociación de Pueblos Más Bonitos de España al considerar que no reúne los «más elementales principios de sus estatutos sobre accesibilidad, comunicaciones y prestación de servicios a los visitantes» CARMEN RAMOS Ponferrada Lunes, 16 julio 2018, 14:53

La Junta Vecinal de Peñalba de Santiago solicita al Ayuntamiento y a la Diputación de León que se tomen «medidas más serias» para solucionar las «carencias» en los accesos a la localidad. Así mismo, reclama al consistorio que desvincule al pueblo de la Asociación de los Pueblos Más Bonitos de España.

Se trata de unas peticiones que se recogen en el escrito presentado este lunes en el registro municipal por la pedánea, Susana Rodríguez Panizo, y cuyo desencandenante ha sido el último desprendimiento provocado por las lluvias que mantiene cortada la carretera de acceso al pueblo.

En el documento, que también harán llegar a la institución provincial, los vecinos consideran que «la pista abierta no es la adecuada, no reúne las condiciones de seguridad mínimas y no permite la circulación del autobús a demanda para bajar al médico o del camión de la basura».

Es por ello que desde la pedanía reclaman al consistorio «la suspensión de todo tipo de publicidad turística institucional de esta zona del municipio» por entender que «daría pie a desinformación o publicidad engañosa» y piden al Ayuntamiento que adopte el acuerdo para «desvincular» a Peñalba de la ruta y de la asociación «por no reunir ya los más elementales principios de sus estatutos referidos a la accesibilidad, comunicaciones y prestación de servicios a los visitantes».

La presidenta de la Junta Vecinal, registra el documento en el Ayuntamiento.

En este sentido, tanto la Junta Vecinal como la Asociación de Vecinos Valle del Silencio' ha decidido suspender todas las actividades previstas para este verano en la localidad como la Fiesta Mozárabe y la recreación de la entrega de la Cruz de Peñalba «para no exponer a nadie a imprevisibles circunstancias relacionadas con la clilmatología o la peligrosidad de los accesos», señalan.

La pedánea entiende que desde las administraciones «se ha hecho lo justo para salir del paso» y que «con lo que han hecho no llega». Una situación que tienen claro que «nos ha chafado el verano» ya que ha provocado la anulación de reservas turísticas en las casas rurales de la zona. «Queremos que actúen de una vez, esperemos que a quien le compete, se tome esto en serio, porque parece que no se va a hacer nada hasta que no pase algo gordo», concluyó Susana Rodríguez.