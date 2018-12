Cáritas atiende en la comarca a 200 familias que afrontan una situación de pobreza cronificada José Antonio Prada, Francisco Turrado y Eutiquio Valdueza presentaron en Ponferrada el balance anual de Cáritas. / Carmen Ramos La organización prestó asistencia este año a 932 personas nuevas en El Bierzo del total de 1.396 que se atendieron en la Diócesis de Astorga CARMEN RAMOS Ponferrada Jueves, 13 diciembre 2018, 18:03

Cáritas atiende en El Bierzo a 200 familias con una situación de pobreza cronificada, según se recoge en el balance de actuación de 2018 presentado hoy en Ponferrada por la organización coincidiendo con la puesta en marcha de la Campaña de Navidad 21018 impulsada por Cáritas Diocesana de Astorga.

Detrás de la situación extrema de necesidad que atraviesan estos núcleos familiares «que cada día están peor», según reconoce el responsable de Cáritas Ponferrada, José Antonio Prada, se encuentran otros problemas arraigados en el entorno como psicológicos o alcoholismo, entre otros. «La mejoría de la crisis en ellas no se ha notado porque la mayoría de estas familias tiene detrás una problemática grande, como el tema de psiquiatría en los transeúntes que genera otras pobrezas», señaló.

La ONG ha atendido este año a 932 nuevas personas en la comarca del total de 1.396 a las que prestó ayuda la organización en toda la diócesis dentro de su programa de acogida. Personas que más allá de un número llevan detrás «una gran problemática», según destacó Prada.

Se trata de unos datos, no obstante, que no evidencia un incremento de la pobreza en la comarca donde la situación se mantiene sin experimentar mejoría alguna. «Los datos se repiten, no hay en ningún caso que se vea una mejoría grande porque si tuviésemos menos demanda sería mejor para nosotros», indicó el responsable de Cáritas en la capital berciana, que reconoce que el volumen de familias que necesitan ayuda para alimentación o vivienda «es más o menos como otros años».

Programas

Cáritas de Ponferrada prestó asistencia este año a un total de 220 personas dentro del programa de atención a extranjeros, una cifra supone un ligero incremento respecto a los 195 a los que atendió en 2017. Por el programa de empleo pasaron 275 personas y la organización logró la inserción laboral de 46 de ellas.

Por lo que respecta al programa 'Amanecer', dirigido a combatir la trata de personas y prestar apoyo sanitario, económico y psicológico a mujeres que ejercen la prostitución, la ONG atendió a 70 mujeres. El responsable de la organización en Ponferrada destacó como la difusión del programa ha hecho que ahora son las propias afectadas las que solicitan ayuda. «En lugar de tener que ir a los pisos ya nos conocen y vienen a nosotros las demandas», indicó.

Campaña de Navidad 2018

Por otro lado, la ONG presentó hoy la 56 Campaña de Navidad 2018 que la Diócesis de Astorga llevará a cabo los días 17 y 18 de diciembre a través de las emisoras de la cadena Cope. El lema elegido este año es 'Cáritas: sé tú' que pretende destacar la importancia de los miembros de la Iglesia Peregrina para la integración de los más necesitados.

El delegado diocesano de Cáritas, Francisco Turrado, puso de relieve los dos objetivos que pretende afrontar la campaña de este año. Por un lado, reforzar la recaudación de fondos para permitir el desarrollo de los programas de la organización de ayuda a los más desfavorecidos, y, por otro, promover el voluntariado teniendo en cuenta que «hay cantidad de necesidades», aseveró.