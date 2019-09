Disneyland Paris abrirá el primer hotel de Marvel en 2020 Habitación del hotel Marvel. / Disney El parque temático se prepara para su expansión con una programación en la que también destaca la inauguración de una nueva zona dedicada a 'Frozen' JUANFRAN MORENO Miércoles, 11 septiembre 2019, 19:10

Disneyland Paris contará con el primer hotel dedicado al universo de los superhéroes Marvel. Así lo ha anunciado la compañía en una conferencia de prensa, celebrada en la capital francesa, en la que ha detallado las novedades y los nuevos eventos que llegarán al parque temático durante el año 2020. «Cada año recibimos a 15 millones de visitantes. Queremos superar sus expectativas», explicó Daniel Delcourt, director de operaciones del complejo turístico.

Galería. El hotel, en imágenes. / Disney

La nueva temporada coincidirá con el inicio de la ampliación del parque, que se extenderá desde 2021 hasta 2025. En total, Disneyland Paris invertirá dos mil millones de euros en la construcción de nuevas áreas temáticas. «Vamos a invertir una cantidad sin precedentes para transformar los parques de Walt Disney Studios. Un proyecto increíble que nos mantendrá ocupados durante los próximos años», apuntó David A. Wilson, vicepresidente de Walt Disney Imagineering, quien destacó que la nueva etapa tendrá muy presente las últimas tecnologías con la colaboración de 'startups' francesas.

Disneyland Paris se ha convertido en el primer destino turístico europeo con más de 320 millones de visitas desde su fundación en el año 1992. Actualmente, cuenta con dos grandes parques – en total son 59 atracciones-, siete hoteles temáticos y una amplia zona de ocio ('Disney Village'), con tiendas, restaurantes, multicines, discotecas y un globo aerostático. «El objetivo de superar las expectativas de nuestros visitantes nos impulsa a reinventarnos constantemente y a trabajar cada día con creatividad e innovación», señaló Delcourt.

Primera atracción dedicada a Spider-Man

Una de las grandes novedades que se pondrá en marcha el próximo año será el 'Disney's Hotel New York - The Art of Marvel', el primer hotel Disney que albergará a los personajes de Marvel. El nuevo alojamiento está inspirado en una galería de arte de New York como «homenaje a la famosa ciudad que es el hogar de muchos de los superhéroes». Abrirá sus puertas en verano de 2020, pero el periodo de reservas comenzará el 5 de noviembre de 2019.

Con un característico estilo art deco, el hotel también contará con la «mayor colección de obras de arte de Marvel en el mundo». Según anunció Wilson, Disneyland Paris está colaborando con más de 50 artistas de Marvel Comics y Marvel Studios, de distintos países, para reunir más de 300 piezas de arte, que se incluirán en «modernas habitaciones totalmente rediseñadas».

Portadas de cómics, posters, ilustraciones de películas y hasta bocetos originales «nunca vistos antes», entre otros elementos, que servirán para adentrarse en el mundo de los icónicos héroes. «La idea del hotel es prolongar la experiencia inmersiva más allá de los parques», afirmó el vicepresidente de marketing y ventas de Disneyland Paris, Javier Moreno, que añadió que el parque francés «será el primero de los recintos de Disney en contar con un hotel dedicado exclusivamente a los superhéroes de Marvel».

El hotel tendrá 500 habitaciones, e incluirá suites dedicadas a los fans de Los Vengadores y Spider-Man. Además, habrá diferentes restaurantes y bares que mostrarán una variedad de platos de la gastronomía asiática e italiana, y otros productos frescos y orgánicos como vinos bio o cervezas artesanas. Todo ello, acompañado de una atmósfera inspirada en la urbe neoyorkina y en el universo de los superhéroes.

La ampliación del complejo turístico permitirá la creación de una nueva zona tematizada dedicada a los superhéroes de Marvel que se llamará 'Avengers Campus'. Esta nueva área, que se pondrá en marcha en los próximos años, contará con la primera atracción que Disney dedica al personaje de Spider-Man. La nueva apuesta del parque temático francés también se desarrollará en los parques Disney de California y Hong Kong.

Nueva zona para 'Frozen'

A principios de 2020, comenzará la temporada de 'Frozen Celebration', aunque Disneyland Paris mostrará un adelanto del nuevo e interactivo musical ('Frozen: A Musical Invitation') el próximo 17 de noviembre de 2019. La cinta, cuya segunda parte llegará en noviembre a las salas españolas, se ha convertido en uno de los grandes éxitos cinematográficos de la década.

El parque temático desarrollará en próximos años una nueva áerea temática dedicada al filme animado. La expansión de los Walt Disney Studios tiene previsto crear una zona inspirada en el mundo de 'Frozen', con un castillo, un lago y una imponente montaña nevada que recordará a Arendelle, el reino ficticio de la película, y que se verá desde la entrada al recinto turístico. En este sentido, habrá una atracción que transportará a los visitantes hasta la 'cima'.

'Star Wars' también tendrá cabida en la nueva temporada de Disneyland Paris, con un espectáculo nocturno de luz y sonidos mezclado con proyecciones, efectos especiales y la presencia de personajes de la mítica saga. En verano, la compañía apostará por el 'Festival del Rey León y de la Jungla' tras la buena acogida de la primera temporada. El espectáculo volverá a juntar a personajes de ambas películas como Timón, Rafiki o Baloo.

Otros eventos especiales

Como es habitual, Disneyland Paris dedicará parte de sus actividades a la celebración de Halloween (del 23 de septiembre a 3 de noviembre). Este año, la bruja del mar Úrsula se unirá a los villanos de Disney. Para Navidad, el parque preparará la cabalgata 'Disney's Christmas Parade', que incluirá un baile de celebración con las princesas Disney.

Por otra parte, durante el resto del año, se celebrarán otros eventos especiales, como el 'International Women's Day', que se organiza el 8 de marzo; el festival de música 'Electroland' (4 de julio); la cuarta edición de la carrera 'Disneyland Paris Princess Weekend' y el 'Magical Pride' (6 de junio), el evento con el que Disney reivindica la diversidad del colectivo LGBT.

Finalmente, el parque temático incorpora como novedad la primera edición de 'Disneyland Paris Princess Run' (del 8 al 10 de mayo), con carreras para participantes de todas las edades, y un nuevo espectáculo interactivo protagonizado por los clásicos personajes Mickey y Minnie, que se estrenará durante la próxima primavera en el 'Studio D' de los Walt Disney Studios.