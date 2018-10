Barcones confía en seguir «de la mano» y que la Junta apoye el acuerdo con Vestas para mantener la unidad productiva a delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones durante una reunión este jueves. / Rubén Cacho La delegada del Gobierno apunta que se pondrá a disposición del inversor interesado y otros que puedan surgir «todo el acompañamiento, mecanismos y líneas de ayudas posibles» ICAL Jueves, 11 octubre 2018, 14:22

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, mostró este jueves su confianza en poder seguir «de la mano como hasta ahora» con la Junta, pese a que «ayer decidiera no apoyar» el acuerdo del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, los sindicatos UGT y CCOO y la compañía para que después del 31 de diciembre se mantenga la unidad productiva y el empleo en Villadangos del Páramo (León). «El Gobierno regional estaba invitado ayer, lo estuvo antes y lo seguirá estando en toda la negociación y esperamos seguir en la unidad de acción mantenida desde el primer momento entre empresa, trabajadores, sindicatos y administraciones», señaló.

Después de una reunión con los colectivos de discapacitados Predif y Aspaym, Barcones dijo que el acuerdo «sigue abierto» para que la Junta se pueda incorporar cuando lo estime conveniente. «Todos hemos buscado lo mejor dentro de lo posible, ya que ni el Gobierno España ni la Junta teníamos instrumentos normativos y coercitivos para que las cosas fueran como pensábamos que tenían que ser«, dijo.

En ese sentido, concretó que para alcanzar un acuerdo con Vestas «solo cabía la negociación y la presión política y social y si la administración regional puede pactar algo beneficioso todos estamos a su disposición, aunque lo mejor es seguir estando juntos en ese empeño», puntualizó.

Así, recordó que lo acordado con la empresa se centró en que mantuviera la fábrica en condiciones óptimas una vez que deje de producir el 31 de diciembre y que lo haga hasta el final de 2019 para que los potenciales inversores que haya buscado el Gobierno de España o la Junta puedan adquirirla. «Ahora se trata de que cuaje la mejor opción y que la fábrica siga en activo y con trabajadores que estaban en Vestas», añadió.

Reuniones con el inversor interesado

En torno al interés en adquirir la planta de Villadangos del Páramo (León) por parte del fondo de inversión industrial Quantum Capital Partners, radicado en Munich (Alemania), la delegada del Gobierno expuso que «la Junta ya anunció el pasado sábado oficialmente que había un posible comprador», con el que, dijo, «por supuesto» el Gobierno de España se va a reunir en los próximos días. «Vamos a poner a su disposición todo el acompañamiento, mecanismos y líneas de ayudas posibles para intentar que cuaje y, en cualquier caso, hay que abrir todas las opciones en un proceso que suele ser largo», agregó.

No obstante, apeló a la «discreción» que, en su opinión, se ha mantenido hasta ahora desde el Gobierno de la Nación y se va a seguir manteniendo. «Hablaremos con todos los potenciales compradores, los que haya podido buscar la Junta y con los que el Ministerio de Industria ya esté en contacto para abrir el abanico. No queremos crear falsas expectativas y hay que ser prudentes y seguir trabajando ya que el primer objetivo de todos es que Vestas no cierre», aseveró.