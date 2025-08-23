El alcalde de Astorga anuncia cambios puntuales en el programa de fiestas

LEONOTICIAS Sábado, 23 de agosto 2025, 09:21 Compartir

El alcalde de Astorga, José Luis Nieto Martínez, ha comunicado esta mañana que el programa de fiestas de la ciudad se mantiene prácticamente sin alteraciones, salvo algunos ajustes obligados por la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME), tanto española como francesa, desplegada en la provincia de León para sofocar los incendios que afectan a la zona.

Nieto explicó que los fuegos artificiales previstos para la jornada de clausura han quedado suspendidos, y que las actividades programadas en el pabellón Felipe Miñambres serán reubicadas en otros escenarios hasta que las instalaciones puedan ser utilizadas con normalidad.

En concreto, el torneo de tenis previsto para mañana se celebrará en el campo de La Eragudina, mientras que los torneos de fútbol se trasladarán al pabellón de Rectivía.

«El resto del programa se mantiene igual en todas las actividades», aseguró el regidor, quien aprovechó su intervención para agradecer la comprensión de los vecinos y trasladar «un fuerte abrazo y saludos» a toda la ciudadanía.

Cartel Fiestas Astorga 2025. Ayto.Astorga

Programa de Fiestas Astorga 2025

Sábado 23 de agosto

10:30 XXVI Torneo de ajedrez Santa Marta. Pabellón Municipal Felipe Miñambres.

11:00 Exposición de gigantes y cabezudos. Plaza Mayor.

11:30 Salida de gigantes y cabezudos acompañados por el tamboritero. Centro de la ciudad.

12:30 La hora de Gorgorito, de la compañía Maese Villarejo. Jardín de la Sinagoga.

17:00 3ª etapa. Vuelta Chapista XLIII. Plaza Santocildes.

17:00 XXIV Torneo de billar a tres bandas «Ciudad de Astorga». Plaza de los Marqueses (edificio Policía Local).

17:00 III Exposición de bonsáis, a cargo de aficionados al bonsái de León. Jardín de la Sinagoga.

17:30 II Concentración de pendones. Salida de Murias de Rechivaldo y llegada a la Plaza Mayor de Astorga.

18:00 Jornada de puertas abiertas. Slot Club Astorga. Plaza de los Marqueses (edificio Policía Local).

19:30 Atlético Astorga F.C. vs Guijuelo (3ª RFEF – Grupo VIII). La Eragudina.

20:00 Pregón de fiestas a cargo de Olga Lambea. Apertura oficial de las fiestas de Astorga, interpretación de los himnos de Astorga y España por la Banda Municipal y la Coral Excelsior. Plaza Mayor.

20:30 Ciclo de música en la Catedral organizado por la Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga. Intérpretes: Enrique Abello (trompeta) y Santiago Banda (órgano). Lugar: Catedral de Astorga.

21:00 La Traviata. Concierto escenificado. Teatro Gullón. Entrada general: 10 €.

22:30 Concierto de Ramoninos. Organiza Chiringuito El Aljibe. Avenida Dr. Mérida Pérez.

23:30 Concierto del grupo Salvaje. Plaza Mayor de Astorga.

Domingo 24 de agosto

11:30 Salida de la corporación municipal bajo mazas, acompañados por la Banda Municipal, grupo folclórico, gigantes y cabezudos, pendones. Desde la Plaza Mayor.

12:00 Solemne misa en la Catedral S.A.I., patrona de Astorga. Asistencia de la corporación municipal bajo mazas y autoridades. Cantada por la Coral Excelsior.

12:30 La hora de Gorgorito, de la compañía Maese Villarejo. Jardín de la Sinagoga.

17:00 4ª etapa. Vuelta Chapista XLIII. Plaza Eduardo de Castro.

17:00 XXIV Torneo de billar a tres bandas «Ciudad de Astorga». Plaza de los Marqueses (edificio Policía Local).

19:00 «La MaragatIA». Gymkhana científica para niños. Inscripción gratuita en el Ayuntamiento de Astorga. Punto de encuentro: Jardín de la Sinagoga.

20:00 IV Campeonato de petanca (inscripción libre). Plaza de los Marqueses de Astorga. Pistas de petanca.

20:00 Inauguración caseta andaluza. Plaza Eduardo de Castro.

20:30 Comedia «Padres no hay más que dos», a cargo del grupo de teatro Mixticius. Teatro Gullón. Entrada: 10 €.

23:30 Concierto del grupo Waykas. Plaza Mayor de Astorga.

Lunes 25 de agosto

11:00 Salida de gigantes y cabezudos acompañados por el tamboritero. Barrio de San Andrés.

12:30 La hora de Gorgorito, de la compañía Maese Villarejo. Jardín de la Sinagoga.

13:00 Charanga 3 Violetas. Diferentes calles de la ciudad.

17:00 Hinchables acuáticos. Piscinas municipales de Astorga.

17:00 Etapa reina. Vuelta Chapista XLIII. Alameda del Doctor Alonso Criado.

17:00 XXIV Torneo de billar a tres bandas «Ciudad de Astorga». Plaza de los Marqueses (edificio Policía Local).

17:30 Disco móvil «La Bomba». Plaza del Arquitecto Gaudí.

20:00 Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

20:00 Trío San Marcos. Plaza Eduardo de Castro.

23:00 Concierto del grupo La Última Legión. Plaza Mayor de Astorga.

Martes 26 de agosto

11:00 Salida de gigantes y cabezudos acompañados por charanga. Barrio de Puerta de Rey.

17:00 XXIV Torneo de billar a tres bandas «Ciudad de Astorga». Plaza de los Marqueses (edificio Policía Local).

18:30 Circuito fiestas (el mayor hinchable de toda España). Parque de La Eragudina.

18:30 Torneo Veranote. Semifinales cadete. Pabellón Felipe Miñambres.

19:45 Pasacalles Aires de Perales. Centro de la ciudad.

20:30 Concierto de Pandorado – Taikonautas. Teatro Gullón. Entrada: 5 €.

20:30 Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

20:30 Ciclo de música en la Catedral organizado por la Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga. Intérpretes: Elsa Ferrer (violín) y Canco López (órgano).

20:30 Torneo Veranote. Semifinales senior. Pabellón Felipe Miñambres.

23:30 Concierto de La Misión (orquesta más grande de España). Parking de San Roque.

Miércoles 27 de agosto

11:00 Salida de gigantes y cabezudos acompañados por el tamboritero. Barrio de Rectivía.

12:30 La hora de Peneque. Marionetas de Miguel Pino. Jardín de la Sinagoga.

17:00 XXIV Torneo de billar a tres bandas «Ciudad de Astorga». Plaza de los Marqueses (edificio Policía Local).

17:00 X-treme hinchables. Parque de La Eragudina.

17:30 XIV Juegos pa´guajes. Jardín de la Sinagoga (mayores de 45 años).

19:00 Actuación de fuerza y resistencia. Familia Jiménez – Kung Fu. Plaza Mayor. XXVIII edición.

19:15 Pasacalles Banda de la Escuela Municipal de Música. Centro.

19:30 Atlético Astorga F.C. vs C.D. Villaralbo (3ª RFEF – Grupo VIII). La Eragudina.

20:00 «Curiosidades de la ciencia» por el Dr. Manuel Telló León. Casino de Astorga.

20:30 Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

20:30 «La dama duende» de Calderón de la Barca. MIC Producciones. Teatro Gullón. Entrada: 20 €.

23:30 Concierto del Grupo Beatriz. Plaza Mayor de Astorga.

Jueves 28 de agosto

11:00 Inauguración de la III Feria del Libro. Plaza Santocildes.

11:00 XXX Rastrillo solidario a cargo de la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de Astorga y Comarcas. Plaza del General Santocildes.

12:00 Torneo de fútbol-chapa Ciudad de Astorga. Plaza Mayor.

12:30 La hora de Peneque. Marionetas de Miguel Pino. Jardín de la Sinagoga.

17:00 Final del XXIV Torneo de billar a tres bandas «Ciudad de Astorga». Plaza de los Marqueses (edificio Policía Local).

18:00 Torneo 3x3 de baloncesto. Plaza del Arquitecto Gaudí.

18:30 Torneo Veranote. Final infantil. Pabellón Felipe Miñambres.

19:00 Pasacalles a cargo de Sartaina. Calles de la ciudad.

19:30 Torneo Veranote. Final cadete. Pabellón Felipe Miñambres.

19:45 «Corre… corre que viene el toro». Recorrido: colegio de Santa Marta, calle Los Sitios, Plaza Santocildes, Plaza Mayor.

20:00 Presentación de la novela «Amancio, vampiro de pueblo» de Alejo Ibáñez y proyección del corto que le dio origen. Cine Velasco. Entrada gratuita hasta completar aforo.

20:30 Torneo Veranote. Final senior. Pabellón Felipe Miñambres.

20:30 Concierto «Swingueando» de Proyecto Villalacre. Teatro Gullón. Entrada: 5 €.

20:30 Ciclo de música en la Catedral organizado por la Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga. Intérprete: Matías Sagreras (órgano). Lugar: Catedral de Astorga.

23:30 Concierto Noche Celta de Bras Rodrigo – «El bosque de las hadas». Plaza Mayor de Astorga.

Viernes 29 de agosto

11:00 «Pequeños artistas». Taller de pintura sobre lienzo para niños de 5 a 12 años. Jardín de la Sinagoga. 12 plazas disponibles. Inscripciones gratuitas en el Ayuntamiento de Astorga.

12:00 Torneo de fútbol-chapa Ciudad de Astorga. Plaza Mayor.

12:30 La hora de Peneque. Marionetas de Miguel Pino. Jardín de la Sinagoga.

17:00 Final del torneo de pádel «IX Memorial César Río». Pistas municipales de pádel.

18:00 «Bichitos». Espectáculo familiar lleno de humor. Teatro Gullón. Entrada: 5 € menores de 14 años / 10 € mayores de 14 años.

19:45 «Corre… corre que viene el toro». Recorrido: colegio de Santa Marta, calle Los Sitios, Plaza Santocildes, Plaza Mayor.

20:00 Presentación del libro póstumo «Serendipias» de Paz Martínez. Intervienen María Antonia Reinares y Delfín Nava.

20:00 Trío San Marcos. Plaza Eduardo de Castro.

20:30 Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

21:00 Proyección: Misterioso asesinato en la montaña. Cine Velasco.

23:00 III Electro Astvrica. Parking de San Roque.

Sábado 30 de agosto

16:30 XI Tirada de bolos maragatos Ciudad de Astorga. Parque de La Eragudina. Inscripción gratuita.

18:30 VIII Roda de Timbau. Plaza Eduardo de Castro.

19:00 Atlético Astorga F.C. vs C.D. Barco (3ª RFEF – Grupo I). La Eragudina.

20:30 Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

20:30 Ciclo de música en la Catedral organizado por la Asociación de Amigos de la Catedral de Astorga. Intérprete: Celia Miranda (órgano). Lugar: Catedral de Astorga.

23:00 Orquesta Malassia. Plaza Mayor de Astorga.

02:30 Macro discoteca Rave. Plaza Mayor de Astorga.

Domingo 31 de agosto

13:00 Bailes maragatos. Plaza Eduardo de Castro.

18:00 Finales del torneo de tenis Ciudad de Astorga. Pistas municipales de Astorga.

18:30 Ars Vía. Una nueva edición del Festival de Teatro de Calle de Astorga.

20:30 Noche flamenca. Plaza Mayor de Astorga.

23:30 Sesión de fuegos artificiales. Parque de La Eragudina.

Exposiciones

«Art on the road». Una iniciativa de arte joven de la Junta de Castilla y León. Del 5 al 28 de agosto. Biblioteca Municipal de Astorga.

«Sueños a geometrías», de Fernando Delgado. Del 4 al 31 de agosto. Sala de exposiciones del Teatro Gullón.

