Rivera reclama a Sánchez que haga pública su tesis doctoral tras el caso 'Montón' 01:28 Albert Rivera. / Europa Press «He perdido a una amiga como ministra que estaba haciendo una extraordinaria labor, pero nosotros asumimos responsabilidades», dice el presidente del Gobierno PAULA DE LAS HERAS Madrid Miércoles, 12 septiembre 2018, 11:03

Ni Pablo Casado, en su estreno como líder del PP en la sesión de control al Gobierno, ni Pablo Iglesias, a quien correspondía hacer hoy la segunda pregunta al jefe del Ejecutivo. El único dirigente de la oposición que ha puesto sobre el tapete la dimisión de la ministra de Sanidad, Carmen Montón, tras descubrirse que plagió buena parte de su trabajo de fin de máster ha sido Albert Rivera y lo ha hecho para apuntar directamente contra Pedro Sánchez, al que exigido que también haga pública su tesis doctoral para despejar «dudas».

El líder de Ciudadanos ha recriminado al jefe del Ejecutivo que haya «vetado» la tramitación parlamentaria de su proposición de ley de transparencia universitaria que, entre otras cosas, contempla la creación de un consejo de transparencia, la instalación de software antiplagio en las universidades y la obligación de publicar tanto tesis como trabajos de fin de máster. «¿Qué teme exactamente?», ha cuestionado.

Sánchez se doctoró en noviembre de 2012 con un sobresaliente 'cum laude' en la Universidad Camilo José Cela, pero sobre su tesis siempre han pesado algunas sospechas alimentadas por el poco tiempo que dedicó a su elaboración (apenas un año) y, sobre todo, porque inicialmente no existía rastro del trabajo en la base de datos centralizada de tesis doctorales leídas en España, Teseo; que depende del Ministerio de Educación, Ciencia y Deporte. De hecho, no se registró hasta diciembre de 2015.

Su inclusión en Teseo, sin embargo, no sirvió para acabar con todos los recelos. La tesis, que lleva por título 'Innovaciones de la diplomacia económica española: análisis del sector público (2002-2012)', no puede consultarse a través de la página web del ministerio. Para verla hay que acudir a la propia UCJC, después de obtener la autorización del PSOE, y leerla en formato impreso; no se le pueden sacar fotos ni fotocopiar.

En la sesión de control al Gobierno Sánchez ha argumentado que la proposición de ley de Ciudadanos ha sido frenada simplemente por su falta de calidad técnico-jurídica y no por motivos políticos o económicos y ha defendido que su tesis está publicada «conforme a la legislación» en Teseo. Visiblemente molesto, además, ha acusado a Rivera de convertir su pregunta -que, según constaba por escrito, debía haber versado sobre «el respeto de los derechos civiles en Cataluña»- en un «lodazal».

El reglamento del Congreso no permite modificar las preguntas registradas sobre la marcha. Es decir, que, en puridad, el jefe del Ejecutivo podía haber ignorado los dardos de su oponente para hablar de la crisis territorial. Así lo ha advertido, de hecho, la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor. Pero Sánchez ha preferido entrar al trapo. Sobre todo, en un primer momento.

La improvisación de Rivera le daba la oportunidad de hablar de la dimisión de Montón, cuya continuidad en el Gobierno defendió ayer hasta apenas tres horas y media antes de aceptar su caída (una vez las sospechas de plagio se sumaron a las del resto de irregularidades con las que supuestamente obtuvo su título de máster en la Universidad Rey Juan Carlos). «Para mí fue un día complicado, difícil, porque he perdido a una amiga que estaba haciendo una extraordinaria labor como ministra; pero nosotros -ha reivindicado haciendo de la necesidad virtud- asumimos nuestra responsabilidad política».