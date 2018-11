El Poder Judicial pide a Interior mayor protección a los jueces en Cataluña Ataque con pintura amarilla a la vivienda del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena. / EFE Marlaska reitera que el ataque a la casa de Llarena es un «suceso puntual» y Ciudadanos denuncia a Arran por su «campaña de acoso» MATEO BALÍN Madrid Jueves, 15 noviembre 2018, 23:30

El Consejo General del Poder Judicial dio este jueves un paso más y solicitó al Ministerio del Interior que adopte las medidas de protección necesarias para los jueces que trabajan en Cataluña y para el magistrado Pablo Llarena, cuyo domicilio fue atacado el miércoles en Sant Cugat del Vallés (Barcelona). La Comisión Permanente del órgano del gobierno de los jueces instó también a la Fiscalía General del Estado, a Interior y al Departamento de Interior de la Generalitat a que adopten «de inmediato» todas las medidas necesarias para «la persecución de las personas y grupos» que participaron en el ataque, cuya autoría fue reinvindicada por Arran, un colectivo juvenil separatista.

El Consejo señaló en un comunicado que reprobaba «toda conducta de intimidación» que pretenda dirigirse contra todos los jueces de Cataluña y manifestó su «aliento y compromiso» con ellos y su «reconocimiento más firme y sincero por la labor constante, callada y meritoria que prestan día a día en beneficio de la Comunidad».

En un desayuno informativo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, recogió este jueves el guante sobre el ataque a la casa de Llarena y señaló que si bien debe «preocupar» la crispación social en Cataluña, no hay que «generar alarmismo» con «sucesos puntuales» , en referencia al ataque con pintura amarilla en el portal de la casa del juez instructor de la causa por el 'procés' en el Tribunal Supremo.

«Nos debe preocupar a todos la crispación pero no tenemos que generar alarmismo. Son dos sucesos puntuales, no les quito la gravedad pero no hagamos alarmismo de los mismos», dijo. El ministro recordó que la Policía Nacional ya detuvo hace unas semanas a la persona acusada de haber agredido a otra cuando retiraba lazos amarillos, igual que han actuado contra los supuestos responsables de los incidentes del 29 de septiembre en una manifestación en Barcelona. «No hay nada mejor que el ejercicio del Estado de Derecho», aseguró, antes de mencionar el trabajo con el Departamento del Interior catalán.

Quien anunció este jueves una denuncia ante la Fiscalía por un delito de odio por la «intolerable campaña de acoso» a los jueces fue Ciudadanos, que reclamó al presidente Quim Torra que «rectifique» y pida a los «comandos separatistas» que cesen sus actos violentos. La denuncia llegó después de que los Mossos anunciaran la apertura de una investigación.