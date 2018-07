Marta Pascal da un paso atrás y renuncia a estar en la nueva dirección del PDeCAT

Pascal se va porque «no puede ser que no tenga la confianza de Puigdemont»

La hasta ahora coordinadora general del PDeCAT, Marta Pascal, ha justificado este sábado su renuncia a seguir liderando el partido al hecho de que el expresident Carles Puigdemont ya no cuenta con ella: «No puede ser que no tenga la confianza de Puigdemont».

Así lo ha afirmado Pascal en una breve comparecencia sin preguntas en la sala de prensa del Palacio de Congresos de Cataluña, donde se celebra la Asamblea Nacional del PDeCAT, en la que ha anunciado formalmente que renuncia a encabezar la candidatura a la dirección del partido, después de días de presiones del sector crítico y del propio Puigdemont.

Arropada por el grueso de dirigentes que la han acompañado en la dirección ejecutiva -entre ellos David Bonvehí, que se perfila como próximo presidente del PDeCAT, Maria Senserrich, Montserrat Candini y Ferran Bel-, además de los hombres fuertes del partido en Madrid, Carles Campuzano y Jordi Xuclà, Pascal ha expuesto la principal razón que la ha llevado a dar el paso atrás que pedían los críticos.

«Queremos un partido grande, donde todos sumen, donde no sobre absolutamente nadie. Pero es evidente que la coordinadora general del PDeCAT no puede ser que no tenga la confianza del presidente Carles Puigdemont. Y yo no la tengo, como es evidente», ha sentenciado.