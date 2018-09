Carcedo, de médico de familia al Ministerio de Sanidad María Luisa Carcedo, en su despacho del Palacio de la Moncloa. / Virginia Carrasco La asturiana, alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, asumirá el cargo de manera inmediata ÁLVARO SOTO Madrid Martes, 11 septiembre 2018, 22:36

Maria Luisa Carcedo Roces, hasta ahora alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, será la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social del Gobierno de Pedro Sánchez, informa el ministerio. De larga trayectoria política, Carcedo se crió en la cuenca minera asturiana y ejerció como médico de familia. «Digamos que no vengo de un barrio rico», advierte. Así, aunque no la haya sufrido, la pobreza infantil no le resulta algo lejano.

Tenía en sus manos, hasta la noche de este martes, una de las áreas en las que más énfasis había puesto el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando tomó posesión. Carcedo (San Martín del Rey Aurelio, Asturias, 1953) era la Alta Comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, un puesto en el que había encajado perfectamente porque no venía «de un barrio rico», como ella misma aseguró en una entrevista a este periódico nada más acceder a este cargo de nueva creción, en junio pasado. Ahora da un salto y se convierte en nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social en sustitución de la dimitida Carmen Montón.

Licenciada en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y diplomada en Medicina de Empresa por la Escuela Nacional de Medicina del Trabajo, comenzó a trabajar como médico de familia en la pequeña localidad de Sotrondio y después, en un centro de salud de Gijón.

De ahí pasó a la actividad política. Entre 1984 y 1991 trabajó en la Consejería de Salud asturiana, primero como directoria del Área Sanitaria del Valle del Nalón y después, como directora general de Salud Pública del Principado de Asturias. Fue diputada en la Junta General del Principado y consejera de Medio Ambiente y Urbanismo.

Según explica el Ministerio de Sanidad, fue elegida diputada en el Congreso de los Diputados por Asturias en la VIII y X legislaturas, y senadora por designación de la Junta General del Principado de Asturias entre 2015 y 2018. Fue presidenta de la Agencia de Evaluación de Políticas Públicas y Calidad de los Servicios entre 2008 y 2011 y dentro del PSOE fue elegida en 2014 para la Comisión Ejecutiva Federal del partido como Secretaria de Bienestar Social.

Durante las conversaciones para la moción de censura contra Mariano Rajoy, Carcedo jugó un papel clave como negociadora entre los partidos. El 21 de junio fue nombrada alta comisionada para la lucha contra la pobreza infantil, departamento desde el que ha propuesto una Ley de Familias para adaptar la legislación a la realidad social de los distintos tipos de núcleos familiares.

Actualmente, forma parte de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE como Secretaria Ejecutiva de Sanidad y Consumo. Su nombramiento saldrá publicado hoy en el Boletín Oficial del Estado.