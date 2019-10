Iglesias agita la sospecha de una 'gran coalición': «Usan Cataluña como excusa» El candidato de Unidas Podemos, Palo Iglesias. / EFE El candidato de Podemos cree que socialistas y populares están «justificando» un gobierno de coalición MIGUEL ÁNGEL ALFONSO Madrid Martes, 15 octubre 2019, 12:34

El candidato de Podemos, Pablo Iglesias, ha vueto a agitar la sospecha entre una posible coalición entre PSOE y PP tras las elecciones generales del próximo 10 de noviembre. Y afirma que, durante las negociaciones del pasado verano con los socialistas para formar Gobierno, «nos engañaron, no querían gobernar con nosotros».

Iglesias también ha comentado la sentencia que este lunes condenó a los líderes del 'procés' por sedición, y critica que «se está judicializando la política». Para el candidato de Unidas Podemos «Cataluña es un asunto muy importante, que afecta a la convivencia. Pero tengo la sensación de que se está usando como excusa para justificar un gobierno de coalición entre el PSOE y el PP. Tengo la impresión de que el asunto de la sentencia en Cataluña es una excusa perfecta».

Respecto a la exhumación de los restos de Francisco Franco, Iglesias mantiene la teoría de que Pedro Sánchez lo está usando como arma electoral. Sin embargo, el líder de Unidas podemos no cree que sea suficiente con «el traslado de la momia«, que en su opión «está bien». «Los restos de Franco no están en el Valle de los Caídos, sino en los poderes económicos de nuestro país, en la oligarquía económica que no tiene nada de emprendedora y crecieron en las faldas del franquismo», ha añadido.

Para el líder de Podemos, los augurios de una nueva crisis significa están provocando «miedo y riesgo para muchos españoles». Iglesias vuelve a recetar los artículos de la Constitución Española como si fuera su propio programa electoral, «los artículos de la Constitución concebidos para proteger los derechos sociales».

La vía del diálogo

En Zaragoza, Iglesias estuvo acompañado de su Secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programa, Pablo Echenique, que también se refirió a Cataluña. «Los políticos que se dedican a fomentar el conflicto entre los pueblos de España no aman a España, estoy seguro que de que la Historia les pasará factura», explicó. Echenique apuesta por resolver «el conflicto» por la vía del «diálogo».