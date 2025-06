En directo: la Policía se persona por el tumulto en la comparecencia de Leire Díez

10:37

Aldama, a Leire: «Qué coño tienes contra mí»

«Dolset me ha empujado como un macarra. Quería ver a la mujer que tanto odio me tiene», ha denunciado Aldama por teléfono en Telecinco. Asegura que las investigaciones de Díez no forman parte de un trabajo periodístico sino que es un encargo del PSOE. «Esta señora se va jactando de que tiene vídeos de guardias civiles, fiscales y gente de la plana mayor de este país. Es una fontanera del PSOE. esta persona con su cuadrilla de guardaespaldas macarras».