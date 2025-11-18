leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente La juez absuelve de homicidio y lesiones a los 16 acusados de la muerte de seis mineros
Ayuntamiento de Villar del Humo. R. C.

Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa

El alcalde del pequeño pueblo de Villar del Humo tenía una plantación con 215 plantas

J. M. L.

Cuenca

Martes, 18 de noviembre 2025, 18:28

Comenta

La Guardia Civil ha detenido al alcalde de Villar del Humo (Cuenca), César Saiz Martínez, por un presunto delito contra la salud pública al haber hallado en su vivienda una plantación de marihuana. Su detención se ha producido dentro de una operación antidroga que sigue abierta.

En el registro efectuado en su domicilio particular, los agentes han encontrado 215 plantas de marihuana y cogollos preparados para su venta. César Saiz Martínez gobierna por mayoría absoluta en este pequeño pueblo de la Serranía Baja de Cuenca desde las elecciones municipales de 2023 en las que encabezó la lista del PP aunque no milita en este partido que ahora pedirá que entregue su acta de concejal sin esperar a que el procedimiento judicial finalice.

El alcalde ahora detenido consiguió vencer por mayoría absoluta arrebatando el bastón de mando al PSOE pues obtuvo 75 votos frente a 60 del PSOE, lo que se tradujo en una corporación municipal compuesta por cuatro concejales populares y uno socialista.

Su detención ha causado gran sorpresa en este municipio de 176 habitantes famoso por sus pinturas rupestres y porque sus calles están encajonadas entre meandros.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Encuentran el cuerpo de un hombre en el interior de un canal de riego en un pueblo de León
  2. 2 La fuerza del arraigo leonés en la medicina: «Tenía claro que quería volver a casa a trabajar»
  3. 3 Denuncian una «aberración» en la reparación de un puente leonés: «Es como el Ecce Homo»
  4. 4 Estos son los pueblos de León que harán su censo de edificios con amianto
  5. 5 Ribeiro da otros tres puntos a la Cultural en el Reino ante un cambiante Málaga
  6. 6 El mini Amazon de León, abandonado y con suciedad: «Es la foto más cara del alcalde»
  7. 7 «Los funcionarios de la Junta en León se están llevando trabajo a casa para que cobremos a final de mes»
  8. 8 La psicóloga leonesa que da las claves de una buena salud mental: «Necesitamos un equilibrio físico, mental y social»
  9. 9 Policías nacionales evitan en el último momento que un hombre se tire desde un cuarto piso en Astorga
  10. 10 Un coche destrozado tras una colisión en El Ejido

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa

Detenido un alcalde en Cuenca por tener una plantación de marihuana en su casa