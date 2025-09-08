Vendimiar en quad: la innovadora solución para la agricultura

Puden moverse con total seguridad entre las hileras de viñas sin dañar las plantas

Patxi Fernández Lunes, 8 de septiembre 2025, 10:40 Comenta Compartir

Los quads de Yamaha están dejando atrás su reputación de vehículos de ocio para convertirse en una herramienta clave en el sector agrícola, especialmente en el mundo del vino. La división Yamaha Agro ha desarrollado una gama de quads diseñados para facilitar las tareas en los viñedos, desde el mantenimiento hasta la propia vendimia.

Durante décadas, Yamaha ha fabricado vehículos todoterreno ligeros y potentes, pero ahora los ha adaptado con accesorios y herramientas específicas para la agricultura.

Esta innovación les permite moverse con total seguridad entre las hileras de viñas sin dañar las plantas, incluso en terrenos complicados o con pendientes pronunciadas, donde la maquinaria tradicional no puede llegar.

Su tamaño compacto y su potencia los convierten en aliados para una variedad de tareas, como la a plicación de productos fitosanitarios, permitiendo un acceso rápido y preciso para proteger las vides.

En cuanto al las labores de mantenimiento, este tipo de vehículos facilitan la limpieza y el cuidado de las cepas. Además su capacidad de carga y su proximidad a las zonas de trabajo agilizan la recogida, reduciendo la fatiga de los agricultores.

Este avance es especialmente útil en la llamada «viticultura heroica», donde el relieve montañoso hace que el trabajo sea más duro y laborioso.

Ventajas que transforman la viticultura

El uso de los quads de Yamaha en los viñedos no solo mejora la productividad, sino que también ofrece otros beneficios clave:

Menores costes: La inversión inicial es más baja que la de otras máquinas agrícolas, con un consumo de combustible reducido y un ahorro en mano de obra.

Impacto mínimo: Al ser más ligeros y compactos que los tractores, son menos invasivos y más respetuosos con el medio ambiente del cultivo.

Comodidad del agricultor: Su diseño ergonómico y sus sistemas de amortiguación mejoran la seguridad y el confort del conductor, incluso en terrenos difíciles.

El objetivo de Yamaha es que la tecnología no solo mejore la productividad, sino también la calidad de vida del agricultor. Para demostrarlo, la compañía ofrece una demo gratuita del modelo Kodiak 450, una de sus referencias para viñedos, a los viticultores interesados.

