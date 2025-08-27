leonoticias - Noticias de León y provincia

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Los brigadistas de Tabuyo denuncian: «Nos mandan a casa con la que está cayendo»
Coche eléctrico P.F.

¿Cuánto tiempo tarda en ser sostenible un coche eléctrico?

N. Soage

Miércoles, 27 de agosto 2025, 08:00

Un coche eléctrico es más contaminante que uno diésel o de gasolina durante el proceso de fabricación, aunque ese excedente de emisiones queda compensado tras recorrer 17.000 kilómetros, es decir, entre uno y dos años de conducción.

Es la principal conclusión de un estudio publicado por el Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT), que compara el impacto medioambiental de los vehículos de combustión interna (gasolina y diésel) comparado con los de híbridos y eléctricos.

El análisis calcula las emisiones de gases de efecto invernadero producidas durante el uso del vehículo, pero también en la fabricación y el reciclaje del automóvil y de las baterías, en la producción del combustible y de la electricidad utilizados por cada vehículo y del mantenimiento.

Los autores del trabajo concluyen que la huella de carbono durante la vida útil de un coche eléctrico -establecida en 20 años- es un 73% menor a la de uno gasolina o diésel, una diferencia que aumenta al 78% si el eléctrico se carga con fuentes de energías renovables.

Asimismo, el estudio estima en 63 gramos de CO2 por kilómetro las emisiones de un coche eléctrico durante su ciclo de vida, un 24% menos que en 2021, una mejora que atribuye a la mayor eficiencia de los propios vehículos eléctricos y los avances en la generación de electricidad con la aportación creciente de fuentes renovables.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Ingresa en la prisión de Mansilla el detenido por el incendio de Molinaseca
  2. 2 Un agente medioambiental de León denuncia «torretas sin vigilante, autobombas sin personal y equipos sin reemplazo»
  3. 3 «Sería absurdo destinar todo a la extinción de incendios»
  4. 4 Denuncian un posible homicidio imprudente de la Junta por la muerte de tres personas en los incendios
  5. 5 Nueve zonas de León declaradas gravemente afectadas por los incendios forestales
  6. 6 Incendio en el silo de serrín de una maderera en Cacabelos
  7. 7 Dos militares de la UME heridos en Ourense tras chocar su vehículo con un camión de ganado
  8. 8 La Plaza Mayor de León luce al completo pero genera incógnitas y nuevas reclamaciones
  9. 9 La subida del alquiler hace que los universitarios en León elijan las residencias: «Tenemos lista de espera»
  10. 10 Un policía reclama una medalla por salvar la vida a una joven en Gijón y acaba pagando 500 euros

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

leonoticias ¿Cuánto tiempo tarda en ser sostenible un coche eléctrico?

¿Cuánto tiempo tarda en ser sostenible un coche eléctrico?