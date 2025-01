«Nueve once Cuarenta», la edición más exclusiva del Porsche 911 para la Península Ibérica

«Nueve once, así es cómo le llamamos en España». Así es cómo el Director de marca y cliente de Porsche Ibérica Ignacio Carrasco, explicó a los responsables del departamento de diseño más exclusivo de la marca una de las características diferenciadoras del modelo que ... sirve para conmemorar la presencia de Porsche en la península.

Para diseñar todos los detalles de este coche un equipo se desplazó a la sede de Porsche en Zuffenhausen para crear juntos los detalles de esta serie limitada. Todo el proceso se llevó a cabo antes del lanzamiento de la nueva evolución del 911. La versión base elegida fue el nuevo Carrera GTS Coupé. El estilo deportivo atemporal y la sofisticación técnica del 911 GTS se perfeccionaron con detalles seleccionados del programa Sonderwunsch para crear un concepto hecho a medida para los clientes españoles y portugueses.

Es un coche único, del que solo habrá 40 unidades que, por cierto, ya están todas vendidas mientras el vehículo sale de las líneas de producción de la firma. El Cuarenta Edition está basado en la versión Carrera GTS del nuevo 911. Además del nombre y del anagrama «cuarenta», escrito en español, a primera vista esta edición conmemorativa se distingue por un color exclusivo «Quercusverde» de Paint to Sample Plus con el que se quiere evocar algo característico de la península, el verde de la encina. A esto hay que sumar innumerables detalles, como las llantas con el escudo Porsche de los años 80, las luces traseras en color rojo, o el techo de chapa «porque así eran los 911 cuando llegaron a España hace 40 años», dice Carrasco. Incluso lleva un limpia luneta trasero, algo hoy en día innecesario, pero que estaba presente en los modelos de los años 80.

La primera de las unidades ya está en España, y hemos podido verlo y tocarlo. «La llegada a España y Portugal de Porsche como filial, tomando el relevo del importador que había en aquel momento, supuso un punto de inflexión para la marca», comenta Tomás Villén, Director General de Porsche Ibérica. «Nos sentimos muy orgullosos del trabajo realizado durante estos cuarenta años y qué mejor forma de celebrarlo que tener una versión exclusiva para nuestro mercado del icono de la compañía, el nueveonce. En Porsche Ibérica nos quedaremos con una de las 40 unidades, que utilizaremos y conservaremos como una joya para exhibir nuestro legado».

Ampliar Porsche 911 Cuarenta Edition F. P.

En palabras de Alexander Fabig, Vicepresidente de Individualización y Clásicos de Porsche, «La idea que teníamos para el Cuarenta Edition era crear un 911 como el que hubiera pedido un cliente español o portugués hace 40 años y que todavía estuviera de moda y fuera deseable hoy». El elegido para esta serie especial es el nuevo 911 Carrera GTS T-Hybrid, el primer 911 con una motorización híbrida. Un regalo de cumpleaños muy especial del que una unidad quedará para siempre en Porsche Ibérica: «Lo utilizaremos y conservaremos como una joya para exhibir nuestro legado», declaró Tomás Villén durante la presentación de esta serie tan exclusiva.

En 1986, la entrada de España en la Unión Europea ya es efectiva y en el primer año de vida de Porsche España 252 «porschistas» pudieron cumplir su sueño de tener un deportivo. Más de la mitad de ellos fueron propietarios de los 924 y 944, seguidos por el 911 y solo 29 unidades del exclusivo 928, todo ello con una plantilla que empezó con 15 empleados y en solo un año se duplicó.

Cómo es el 911 Cuarenta Edition

En esta evolución del 911 (992 II), la versión Carrera GTS equipa el nuevo sistema de propulsión T-Hybrid, que combina un motor eléctrico integrado en el turbocompresor, una batería ligera de alto voltaje y un motor eléctrico acoplado a la caja de cambios PDK de ocho velocidades. El bóxer de seis cilindros tiene ahora una cilindrada de 3.6 litros y una potencia de 541 CV (398 kW). Acelera de 0 a 100 km/h en 3,0 segundos y alcanza una velocidad máxima de 312 km/h.

Ampliar Porsche 911 Cuarenta Edition F. P.

Para el 911 Cuarenta Edition se ha creado un color exterior a medida, el Quercusverde, que recuerda al tono tan particular que tienen las hojas de encina. Esta tonalidad es característica del paisaje típico de España y Portugal, con sus campos de encinas, robles y alcornoques. El Quercusverde se desarrolló a través de la oferta Paint to Sample Plus. Ofrecido a través de Porsche Exclusive Manufaktur, el programa Paint to Sample Plus permite crear colores individuales según las especificaciones del cliente.

La encina también se utiliza en el logo del aniversario, que está pintado a mano y colocado en la parrilla del portón trasero del coche. Además, los elementos identificativos incluyen el logotipo nueveonce/Cuarenta («911 40») en el pilar B en blanco crema, los de Porsche y 911 en la parte trasera en plata, las molduras de las ventanillas laterales en aluminio, las aletas ensanchadas con película protectora de piedra en negro satinado y los pilotos y la franja trasera en rojo. Esta película protectora de las aletas es un guiño funcional y estilístico a la popular opción de los 911 en los años 80. El moderno 911 Carrera GTS Cuarenta Edition recupera ese elemento.

Las llantas RS Spyder Design están pintadas en negro satinado, con el aro en plata brillante y el cubrebujes con el escudo Porsche monocromático. Se trata de un homenaje a la combinación de colores que se encontraba en las llantas del 911 de los años 80.

Interior de cuero y tartan

El interior está diseñado en una combinación bitono de cuero marrón Trufa y marrón Cohiba. El tono más oscuro se aplica en el salpicadero y las superficies inferiores, mientras que el más claro se encuentra en las molduras. Los tonos marrones hacen referencia al trabajo artesanal de los guarnicioneros que trabajan el cuero, considerado casi un arte en la península ibérica.

Ampliar Porsche 911 Cuarenta Edition F. P.

Llama la atención el tejido tartán de las secciones centrales de los asientos, en una combinación de colores creada específicamente: aparecen en un patrón a cuadros el marrón Trufa, el marrón Cohiba, el Crayón y un matiz de Quercusverde. Los colores y el diseño también son exclusivos, ya que según reconoce Ignacio Carrasco «los patrones que nos enseñaban nos recordaban más a Escocia, y queríamos que este interior también se identificase con la Península Ibérica».

En el salpicadero, frente al acompañante, se muestra el grabado de alta calidad «Cuarenta» en cuero marrón Trufa, que acentúa el interior individualizado. Aún más individualizada es la tapa de la consola central con la inscripción «Porsche Exclusive Manufaktur» en relieve.

La atención al detalle también se encuentra en la llave del conductor, pintada en Quercusverde y con la inscripción «Cuarenta» grabada en plata. La llave se entrega al cliente en un estuche especial de cuero bicolor marrón trufa y marrón Cohiba, a juego con el interior. El llavero presenta el logotipo «Quercus tree» grabado en relieve.

Además, cada una de las 40 unidades de esta edición lleva una funda en el mismo color Quercusverde y la inscripción Porsche Exclusive Manufaktur.

Por todo esto Tomás Villén, Director General de Porsche Ibérica no duda al asegurar que «utilizaremos y conservaremos el 911 Cuarenta Edition como una joya para exhibir nuestro legado». Y lo cierto es que este «nueve once» Cuarenta Edition es un homenaje a la historia de Porsche en España y Portugal. Su diseño exclusivo, su mecánica de altas prestaciones y su carácter limitado lo convierten en una pieza única y muy deseada por los coleccionistas.