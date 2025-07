Zero Motorcycles amplía su campaña con descuentos de hasta 5.000 euros en sus motos eléctricas

zero press

Zero SRS

Canal Motor Lunes, 21 de julio 2025, 15:00

Zero Motorcycles, una de las marcas de referencia a nivel mundial en motocicletas eléctricas, prolonga su campaña promocional 'Go Electric', una oportunidad única para dar el salto a la movilidad eléctrica con descuentos de hasta 5.000 euros en modelos seleccionados.

Si hasta el 31 de julio, los modelos Zero de los años 2022, 2023 y 2024 se benefician de sustanciales descuentos directos, la firma californiana va más allá extendiendo esta promoción pensada para usuarios que valoran el rendimiento, la tecnología y el compromiso con el medio ambiente.

Porque desde el 1 de agosto y hasta el 30 de septiembre, la marca amplía su campaña Go Electric ofreciendo hasta 5.000 euros de descuento en modelos como la DS, DSR, S, SR, SR/F y SR/S de 2022, y hasta 3.000 euros en sus versiones más actuales incluidas las de 2024, como la Zero DSR/X, la adventure eléctrica más avanzada del mercado, y la Zero S, la propuesta más prestacional accesible con el carnet A1 o B más tres años de experiencia.

«Go Electric es más que una promoción: es una invitación para quienes están a punto de dar el salto a la moto eléctrica. Nunca ha sido tan accesible disfrutar de las prestaciones y la fiabilidad de una Zero», señala Aniol Canet, Country Manager de Zero Motorcycles para España y Portugal.