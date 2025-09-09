Nueva Kove 800X Rally: Una ligera trail media con altas prestaciones off-road

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Martes, 9 de septiembre 2025, 13:00 Comenta Compartir

Kove pretende poner patas arriba el segmento de las trails de media-alta cilindrada con su nueva 800X Rally, una versión aún más radical y enfocada al off-road que la 800X Pro, pues incorpora suspensiones de largo recorrido y componentes ultraligeros, logrando una relación peso-potencia líder en su segmento.

Siguiendo el enfoque de la marca de «Focus on performance», se ha trabajado en aligerar la moto con componentes de alta calidad, y en crear un chasis con más capacidades off-road.

En el apartado mecánico, se mantiene el motor bicilíndrico en paralelo de 799 cc, DOHC de 8 válvulas y refrigeración líquida. Ofrece una potencia máxima de 94,5 CV y un par máximo de 79 Nm a 7.500 rpm. Dispone de modos de conducción: Sport, para conseguir la máxima respuesta mecánica, y ECO, para optimizar la eficiencia.

Su chasis integrado de doble viga en acero de alta resistencia cuenta ahora con subchasis trasero desmontable de aluminio, y una distancia al suelo aumentada hasta los 293 mm. Su depósito de combustible de 19 litros ha sido instalado en una posición baja para favorecer un reparto de pesos idóneo. Se ha eliminado el transportín y las estriberas traseras.

En el apartado de suspensiones, cuenta con una horquilla invertida Yuan de 49 mm con un recorrido de 270 mm y un monoamortiguador de la misma marca en la parte trasera con un recorrido de 240 mm, ambos ajustables en precarga, extensión y compresión.

La altura del asiento queda a 895 mm del suelo, mientras que el manillar ancho con tijas de aluminio mecanizadas y las estriberas con pads de goma desmontables ofrecen una postura adaptada a la práctica del off-road, tanto en conducción sentada como de pie.

Los frenos también se han adaptado al enfoque off-road, contando ahora con un disco delantero lobulado de 310 mm con pinza Taisko de dos pistones. En la parte trasera, cuenta con un disco trasero de 240 mm con pinza de un pistón del mismo fabricante. Dispone de sistema de ABS desconectable en tres modos, que permitirá al piloto contar con esta ayuda en ambas ruedas, solo en la rueda delantera, o desconectarlo por completo.

Y cuenta con llantas de radios y neumáticos con cámara en dimensiones 90/90 – R21 en la rueda delantera y 140/80 – R18 en la trasera.

Todo este trabajo de aligeramiento permite alcanzar un peso de solo 157 kg en vacío y 176 kg en orden de marcha (14 kg menos que la Pro), lo que la convierte en la más ligera y con la mejor relación peso-potencia dentro del segmento de las Trail de media-alta cilindrada.

Equipa dashboard TFT de 7» con conectividad opcional, toma de carga con doble puerto USB/USB-C y sistema de iluminación Full LED. Y cuenta con elementos aventureros como las defensas laterales, el cubrecárter de aluminio o el guardabarros delantero en posición elevada.

La Kove 800X Rally ya está disponible en los Concesionarios Oficiales de la marca con la decoración específica en Azul Kove y con un competitivo precio de 10.699 €.