Las marcas de motos más caras y más baratas de asegurar en España este 2025

Durante estos meses de buen tiempo han sido muchos los conductores que han vuelto a subirse a la moto o se han animado a comprarse una por primera vez para moverse con mayor agilidad por la ciudad o disfrutar de una estimulante ruta por carretera. Y a la hora de comprar y elegir el modelo de moto en cuestión, han tenido que valorar el coste que conlleva asegurarla, así como su mantenimiento, ya que el precio de asegurar una moto puede variar drásticamente según la marca y el modelo, con diferencias que superan los 200 € anuales entre las opciones más caras y las más baratas del mercado.

De hecho, tal y como desprende el ranking de las motos más caras y baratas de asegurar en 2025 elaborado por el comparador de seguros de moto Rastreator, las motos de la marca Aprilia lideran el ranking de las más caras de asegurar, con una prima media anual de un seguro a terceros ampliados de 394 euros. Le siguen Triumph (314 €), Piaggio (303 €) y KTM (302 €) como las siguientes marcas con los seguros más elevados. Otras marcas que figuran entre las más costosas de asegurar son Benelli (298€), Royal Enfield (297€), Yamaha (295€), Honda (292€), BMW (286€) y Derbi (278€), con precios que oscilan entre los 298 y los 278 euros. El ranking analiza la prima media de un seguro de moto a terceros ampliado de todas las marcas y modelos registrados en el comparador

Estas cifras reflejan cómo la cilindrada, el valor de la moto, la tecnología incorporada o los costes de mantenimiento son características que impactan directamente en el precio del seguro. Antonio Rubio, responsable de seguros de moto de Rastreator, explica que “las motos de mayor gama como pueden ser modelos de marcas tan emblemáticas como Triumph o Aprillia suelen implicar unas primas medias más elevadas ya que son marcas más valiosas y por ello, todos sus componentes son más caros también. Desde las tecnologías que usan, así como las piezas o revisiones en el taller conllevan un mayor coste de mantenimiento o reparación, algo que asumirá la propia aseguradora y por ello, afectará directamente a la prima media del seguro”.

Por el contrario, las marcas de motos más económicas de asegurar en 2025 son, en primer lugar, Daelim (129€), seguida por Gilera (169€), Peugeot (181€), Harley-Davidson (216€), Keeway (221€), Kymco (228 €), Vespa (231 €), Zontes (237 €), Macbor (241 €) y SYM (259€).

“Hay que tener en cuenta que estos precios son un coste medio para un seguro de moto a terceros ampliado para un perfil determinado de un hombre entre 26 y 45 años, que quiere cambiar de seguro y que reside en Madrid o Barcelona, por lo que las marcas y modelos también pueden variar el ranking si se elige otra tipología de seguro como puede ser a todo riesgo o si el asegurado tiene un perfil muy diferente al analizado’, puntualiza Rubio.