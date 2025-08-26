Kawasaki busca dos moteras para su equipo oficial en las 100 Colls 2026

IVÁN BOLAÑO DOFORNO Martes, 26 de agosto 2025, 12:00 Comenta Compartir

Kawasaki España pone en marcha la Women's Ride Xperience, un proyecto para formar un equipo de 3 riders femeninas que participará en la 100 Colls 2026, la compleja y dura prueba de mototurismo: cientos de participantes, 28 horas de conducción durante tres días y el reto de coronar el máximo número de puertos de montaña propuestos por la organización.

La estrategia, la resistencia, el ritmo y la meteorología son los factores más importantes para desempeñar un buen papel en este evento, y de ahí que terminar una 100 Colls es un reto que no está al alcance de cualquiera, exige una preparación previa a nivel físico, mental, estratégico, de equipación…

Kawasaki plantea este reto a cualquier mujer que sea una apasionada de las motos y que crea que pueda realizarlo. El equipo estará formado por Anna Beneit (más conocida en redes sociales como @Anna43RR) y 2 participantes elegidas mediante diferentes pruebas.

Podrán presentarse como candidatas a la Women's Ride Xperience mujeres mayores de edad con nacionalidad o residencia española, que tengan el carnet A o A2 y con un mínimo de 5 años de experiencia en moto.

Kawasaki España seleccionará dos mujeres mediante una acción que se dividirá en 3 fases: envio de solicitudes hasta el 7 de septiembre y elección de 10 candidatas (fase 1); selección de 2 miembros de entre las 10 candidatas escogidas previamente (fase 2); entrenamiento y desarrollo de habilidades (fase 3); y participación en la 100 Colls 2026 (fase final).

Las solicitudes de la primera fase deben incluir un video de no más de 2 minutos, explicando brevemente: Porque creen que pueden participar y finalizar este reto; Curriculum Motero, desde cuándo van en moto, cuantos Km's anuales hacen, tipos de rutas que hacen, eventos moteros (Riders) en las que han participado, viajes… Las candidatas deberán inscribirse en la web www.ridexperience.es, realizar el vídeo descrito y colgarlo en sus redes sociales (Instagram o TikTok) con un perfil público. Una vez realizados estos pasos deberán conseguir el máximo de likes posibles, ya que los vídeos con más likes tendrán más posibilidades de ser una de las 10 candidatas de la Fase 2. Al final del periodo de inscripción, a partir del 8 de septiembre, Kawasaki, mediante un jurado interno formado por staff de Kawasaki y expertos, seleccionarán 10 candidatas.

Una vez seleccionadas las 10 candidatas, Kawasaki contactará con ellas para pasar un fin de semana (llegada viernes medio día / tarde – Regreso Domingo mediodía) en una ubicación estratégica, donde se realizarán todo tipo de pruebas (pruebas de estrategia, conocimientos mecánicos, reparaciones de urgencia, habilidades comunicativas o riding). Al terminar el fin de semana y en función de los resultados obtenidos por las 10 candidatas, se seleccionarán los dos miembros que acabarán formando equipo junto Anna para la 100 Colls 2026.

Una vez seleccionadas los 2 miembros que acabarán formando equipo con Anna, se pasará a la fase de formación (mediados de octubre 2025 / abril 2026). En esta fase Anna y los dos coaches (Pere Llorens y Lluís Morales), tendrán un programa de formación para preparar al equipo para este gran reto. Como mínimo una vez al mes Anna y los Coaches, tendrán una clase de formación, que puede ser presencial o on-line dependiendo de la disponibilidad de las participantes, y se trabajarán conceptos mecánicos, estrategia, concentración y resistencia, equipación o técnicas de conducción.

Dentro de la Fase 3 también habrá entrenamiento en moto: Las participantes deberán realizar una serie de rutas o eventos marcados por los Coaches; ydurante el mes de Marzo / Abril, se trabajará conjuntamente la estrategia para la 100 Colls 2026 y se realizarán simulacros reales. Las pruebas de Riding se llevarán a cabo con motos de Kawasaki España.

La fase Final es la participación en la 100 Colls 2026. Último fin de semana de Abril 2026.