El sector de la automoción alcanzó los 76.855 millones de euros de facturación en 2024

La industria de la automoción en España se consolidó en 2024 como uno de los principales motores económicos y generadores de empleo, a pesar de un entorno global desafiante.

Según el Informe Anual 2024 de la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones (ANFAC), el sector alcanzó una facturación de 76.855 millones de euros, demostrando una notable resiliencia en su proceso de transformación hacia las cero emisiones y frente a las tensiones geopolíticas. La inversión total en el sector ascendió a 2.434 millones de euros, un 2,6% más que el año anterior, manteniendo a España como un inversor industrial clave en Europa.

El impacto de la automoción en la economía nacional es innegable, según recoge el informe, ya que en 2024, el sector aportó un total de 39.838 millones de euros al Estado, un incremento del 1,7% respecto a 2023.

De esta cifra, 6.052 millones de euros procedieron directamente de los impuestos asociados a la compra de vehículos nuevos, lo que supone un aumento del 7,5%. Además, el vehículo se mantuvo como el producto que mayor saldo positivo generó en la balanza comercial española, contribuyendo con 15.991 millones de euros.

Según explicó José López-Tafall, director general de Anfac, aunque existe un compromiso conjunto entre empresas y administraciones públicas, el ritmo actual de renovación del parque móvil es insuficiente. «Para ello, ANFAC impulsa el Plan Auto España 2030-2035, una hoja de ruta estratégica desarrollada junto al Gobierno, Sernauto y otros agentes del ecosistema de la movilidad». Este plan, según el directivo, prioriza acciones a corto plazo, como incentivos a la compra ágiles y eficaces, una fiscalidad favorable al vehículo eléctrico y el impulso a la red de recarga, sin olvidar la electrificación del vehículo pesado. El objetivo final es transformar la industria y el mercado, asegurando el empleo y el valor añadido del sector de la automoción en España.

Para López-Tafall «la transición a una movilidad cero emisiones es una oportunidad única del sector. Contamos con un compromiso tanto de las empresas como de las Administraciones Públicas para avanzar en el reto de descarbonizar y reducir las emisiones de nuestra movilidad por carretera. Sin embargo, el ritmo al que transformamos nuestro parque móvil no es suficiente y se deben aplicar medidas eficaces y que tengan continuidad en el tiempo».

El director de la patronal automovilística reconoció durante la presentación del informe que el sector afronta riesgos significativos, como las amenazas arancelarias desde Estados Unidos, aunque destacó la fortaleza de este sector en los últimos años, pese a desafíos como la pandemia y la adaptación a las exigencias para avanzar hacia los vehículos 'cero emisiones'.

Desde su punto de vista no solo se trata de la afectación que puedan tener los aranceles el la automoción española y europea, sino de otras exigencias que realice Estados Unidos, como pedir que se lleve la producción al país norteamericano en mayor medida, en detrimento del sector europeo.

«Uno de los criterios, no sé en qué quedará, que estaba defendiendo Estados Unidos es que si tú produces y exportas desde Estados Unidos al resto del mundo, te beneficias de una bajada de aranceles. Ya no es solo que me quedo con lo que tú me exportabas, es que además quiero que eso me lo traigas y además desde aquí produzcas más para cubrir otros mercados», lamentó López-Tafall.

Desafíos de Electrificación

Uno de los hitos más relevantes del año fue la recuperación de las ventas de turismos nuevos, que por primera vez desde 2019 superaron el millón de unidades, registrando un crecimiento del 7,1% respecto a 2023. Sin embargo, este volumen aún se sitúa un 20% por debajo de los niveles previos a la pandemia. José López-Tafall subrayó la necesidad de alcanzar un mercado objetivo de 1,2-1,3 millones de ventas para renovar adecuadamente el parque automovilístico, lo que incide directamente en la reducción de emisiones y la mejora de la seguridad vial.

A pesar de los avances en ventas, el mercado de vehículos electrificados experimentó un ligero retroceso del 0,4% en 2024, con un total de 124.176 unidades (incluyendo turismos, comerciales, pesados y autobuses eléctricos puros e híbridos enchufables). Este descenso se atribuye principalmente a la caída en las ventas de comerciales eléctricos, ya que turismos, industriales y autobuses electrificados sí mostraron crecimiento. Los turismos electrificados representaron el 11,4% del mercado total de turismos, una cifra aún lejana del objetivo marcado para la reducción de emisiones y de la media europea, que cerró en el 20,7%.

Por ello López-Tafall destacó la necesidad de avanzar hacia las emisiones cero, si bien pidió tener en cuenta la situación de los vehículos pesados como los camiones. No obstante, previno de que dar totalmente marcha atrás en la hoja de ruta trazada desde la Unión Europea para avanzar hacia la transición ecológica tiene riesgos, «porque hay un montón de inversiones comprometidas en España afortunadamente, solo en girafactorías».

El informe también pone de manifiesto un preocupante aumento en la edad media del parque automovilístico español, que alcanzó los 14,5 años en 2024. Cerca de la mitad de los vehículos en circulación superan ya los 15 años de antigüedad, lo que genera importantes desafíos medioambientales y de seguridad vial. Ante este panorama, Anfac insiste en la urgencia de acelerar la transición hacia la movilidad cero emisiones.