Faustino Sánchez: «Ya está bien de pabellones, piscinas o apeaderos, en las cuencas hay que crear actividad económica»
Sábado, 20 julio 2019

La de la minería del carbón es una historia que avanza hacia formar una parte de la historia de la provincia. El carbón extranjero nutre a las centrales en detrimento del nacional, para el que no se arrojan esperanzas. El subdelegado del Gobierno en León, Faustino Sánchez, echa la vista atrás en su primer año en el cargo para hacer un análisis de la situación.

«Yo no voy a entrar en si en 2012 se dio el finiquito al carbón. Nos encontramos cuando llegamos que había solamente 300 mineros trabajando, se pasó de más de 3.000 cuando entró Rajoy a los 300 de 2018, muchos de ellos en la casilla de salida».

Con esta situación, Sánchez apunta que el Gobierno de España «apuesta por una transición justa, que significa intentar ver cómo se puede crear actividad económica en las cuencas. Han ido desapareciendo las minas y en muchos sitios las térmicas, y con ello el trabajo, pero desgraciadamente no podemos decir que cierran y se abren otras actividades».

Para el subdelegado, España tiene una ventaja relativa: «A mí me lo han dicho personas de cuencas mineras de Europa, aquí se han cometido muchos errores en cuanto a las inversiones en las cuencas y este Gobierno tiene claro que no podemos cometer volver a cometerlos. Ya está bien de hacer polideportivos, ya está bien de hacer piscinas o de hacer apeaderos. No digo que esté mal, pero la esencia es crear actividad económica que genere puestos de trabajo de todo tipo», defiende.

De la misma forma recuerda que el Gobierno «va a ayudar a todos aquellos emprendedores que tengan algún proyecto que cree actividad económica, se van a estudiar y a evaluar y, si tienen viabilidad, se les va a ayudar en el Plan de Dinamización de Zonas Mineras».

Las térmicas

Relacionadas con el carbón están las centrales térmicas. En palabras del subdelegado del Gobierno en León, éstas «no aceptaron llevar a cabo la inversión en filtros exigidos por Europa, por lo que su cierre estaba marcado al no acatar la decisión comunitaria».

Apoyado en este argumento, Faustino Sánchez recuerda que «el Gobierno no les ha dicho que no inviertan, pero sí les dijo que para poder seguir trabajando deberían reunir unas condiciones que impone Europa. Y no quisieron».