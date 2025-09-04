Estos son los ocho proyectos turísticos que revitalizarán las cuencas mineras de León Destinan 3,9 millones a estas iniciativas que están vinculadas a los alojamientos para visitantes y actuaciones culturales en su mayoría

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte va a tramitar la concesión directa de una serie de subvenciones a diferentes entidades locales para la ejecución de proyectos estratégicos de turismo sostenible en la cuenca minera de León. Están cofinanciadas por el Fondo de Transición Justa, que aporta el 70 %, mientras que la Administración autonómica, por medio de los fondos propios de la Consejería, financia el 30 % del total.

Esta actuación se enmarca en el Plan Territorial de Transición Justa de España 2021-2027 y responde a los objetivos establecidos en el Reglamento (UE) 2021/1060, que tiene por finalidad mitigar los efectos socioeconómicos adversos derivados de la transición hacia una economía climáticamente neutra. Las comarcas mineras de las provincias de León y Palencia son territorios especialmente afectados por el cierre de explotaciones mineras de carbón y el desmantelamiento de centrales térmicas, lo que ha generado un impacto negativo en el empleo, la actividad económica y la cohesión territorial.

Asimismo, esta acción forma parte de la estrategia de respuesta urgente ante los efectos de la transición energética en el medio rural y se alinea con los objetivos del propio Fondo de Transición Justa para el período 2021-2027 en cuanto a creación de empleo, dinamización de la economía local y valorización del turismo como eje de desarrollo sostenible.

Esta segunda fase de concesión de subvenciones, por un total de 3.879.982, va dirigida a la cuenca minera de León y se destina a proyectos que desarrollan los ayuntamientos leoneses de Valdepiélago, Noceda del Bierzo, Villamanín, Villablino, Ponferrada, La Pola de Gordón, Matallana de Torío y La Robla.

Valdepiélago

Se destinan 503.557 euros para la adecuación del albergue municipal y la ejecución de una oficina de turismo, dentro del proyecto 'Creación, rehabilitación y puesta en valor de los recursos turísticos y patrimoniales del municipio de Valdepiélago'. Las obras de rehabilitación del albergue municipal abordarán aspectos constructivos, energéticos y funcionales, incluyendo la renovación del mobiliario interior y, en cuanto a la construcción de un edificio destinado a albergar la nueva Oficina de Turismo, estará equipado y adaptado a las necesidades de atención al público y gestión interna.

Noceda del Bierzo

Se destinan 480.461 euros para el acondicionamiento de edificación para nueva oficina de turismo en la localidad. Se trata de la consolidación estructural del edificio, asegurando su estabilidad y garantizando su futuro mantenimiento para lograr un edificio que, entre otras, cumpla las medidas de eficiencia energética.

Villamanín

Se destinan 487.060 euros para el acondicionamiento de un edificio, acometiendo las reparaciones necesarias sin modificar los sistemas estructurales, y el desarrollo de actividades en el mismo como Aula virtual del Camino de San Salvador.

Villablino

Se destinan 460.664 euros para desarrollar alguna de las actuaciones del Plan de sostenibilidad turística en el Valle de Laciana, como son la elaboración del Plan de marketing 'Laciana turismo sostenible', la restauración, mejora de la accesibilidad y de la eficiencia energética, así como de la digitalización de la oficina de turismo y la creación de dos museos.

Ponferrada

Se destinan 487.060 euros para realizar actuaciones de eficiencia energética en el Castillo de los Templarios, en especial a través de la instalación de un sistema de iluminación exterior, monumental y eficiente, además la sustitución del sistema de iluminación en salas de exposiciones y zonas de uso turístico. Asimismo, se ejecutará un plan de movilidad sostenible para el paisaje cultural de la Tebaida Berciana, con el desarrollo y señalización de rutas de senderismo y actuaciones de mantenimiento y equipamiento en los recursos habitacionales del territorio (Centro de iniciativas y albergue de Peñalba, Centro de interpretación e iniciativas del Valle de Oza, Albergue de Montes de Valdueza y Albergue de Villanueva de Valdueza).

La Pola de Gordón

Se destinan 487.060 euros para la rehabilitación del castillete del Pozo Ibarra, declarado BIC, así como la conservación de varios edificios en ruinas aledaños y la adecuación del entorno. La rehabilitación del castillete se completará con una señalización visual e intuitiva, con elementos interpretativos convencionales.

Matallana de Torío

Se destinan 487.060 euros para obras de acondicionamiento del camping municipal con el objetivo de estar incluido dentro de la categoría 1ª y obtener una ocupación total máxima de aproximadamente 200 personas.

La Robla

Se destinan 487.060 euros para la rehabilitación integral de un edificio dedicado a las actividades de restaurante y albergue en La Robla, con el objetivo de atraer al turismo rural y de naturaleza. Dicha rehabilitación incluye una redistribución de espacios, para optimizar el uso del restaurante y construir un albergue tipo 'hostel'.