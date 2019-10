La líder sindical Sharan Burrow aboga en León por apoyar la formación de mineros y sus familias La líder sindical Sharan Burrow ofrece una charla en León. / Inés Santos La secretaria general de la Confederación Sindical Internacional viajará hasta Villablino para participar en un reportaje de la BBC sobre el proceso de cierre de las minas y las propuestas de transición energética justa RUBÉN FARIÑAS León Miércoles, 2 octubre 2019, 13:07

Miles de kilómetros separan a Australia y León y esa distancia ha recorrido una de las figuras sindicales más importantes de todo el planeta.

Sharan Burrow, secretaria general de la Confederación Sindical Internacional ha ofrecido una conferencia en el Palacio del Conde Luna antes de viajar a Villablino, donde rodará un reportaje con la BBC sobre el proceso de cierre de las minas de León y las propuestas que se hacen en materia de transición energética justa.

En el acto, la australiana ha expuesto la lucha contra el cambio climático y las aportaciones que el movimiento sindical puede hacer al modelo de producción y consumo, para el que se espera el dinero procedente de la Unión Europea y que Ituc-CSI «trabaja por conseguir; sólo falta que el parlamento tome la palabra».

La líder sindical reconocía que la provincia de León se ha podido beneficiar de un proceso de transición «bastante eficiente» y ahora abogaba por fomentar el apoyo a los mineros y sus familias para la formación «y que ningún trabajador se quede atrás».

Los secretarios generales de UGT y Comisiones Obreras en Castilla y León han arropado a Burrow durante esta jornada.

Presencia de Comisiones Obreras y UGT

Vicente Andrés, de CC.OO., aseguraba que la transición en León «ha fracasado» porque no se ha creado una alternativa al «monocultivo de la minería». El representante del sindicato a nivel autonómico ha argumentado que «en el campo teórico, León es ha vivido un proceso positivo por los acuerdos de transición justa pero, en la práctica, las minas están cerradas y el empleo no ha vuelto, por lo que no es el mejor modelo del mundo». Andrés propone una negociación específica para León y el norte de Palencia y un acuerdo de transición que cree una nueva economía en las cuencas.

Por su parte, desde UGT, se ha querido explicar la situación del sector minero y las alternativas sindicales que plantean a través del diálogo social y con las mesas de negociación. «Estamos de acuerdo en que hay que dar solución, de una transición justa energética con negociación de todos con todos, y no puede quedar ningún trabajador atrás».

La sindicalista Sharan Burrow es líder mundial de Ituc-CSI desde su fundación en 2006. esta organización es la mayor central sindical del planeta y cuenta con más de 200 millones de trabajadores afiliados de 163 países del mundo.