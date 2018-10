El Consejo del Bierzo reclama a Herrera que presione para conseguir que la ministra Ribera visite las cuencas El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, durante su comparecencia. / César Sánchez Gerardo Álvarez Courel pide seguir el ejemplo del presidente de Aragón, que anunció un compromiso del Ministerio respecto a la central térmica de Andorra D. ÁLVAREZ Ponferrada Jueves, 11 octubre 2018, 12:39

El presidente del Consejo Comarcal del Bierzo, Gerardo Álvarez Courel, reclamó este jueves al presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que traslade a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, la invitación que la Mesa por el Futuro del Bierzo le hizo extensiva para visitar la cuenca minera berciana y conocer de primera mano las afectaciones que supondría el cierre de la central térmica de Compostilla, en Cubillos del Sil.

Tras el anuncio del presidente de Aragón, Javier Lambán, del compromiso ministerial con la central aragonesa de Andorra, Álvarez Courel consideró que «sería bueno que el presidente de la Junta lanzara la misma propuesta».

En ese sentido, el presidente comarcal insistió en que Herrera «también puede tomar esa iniciativa». «Todo ayuda», resumió Álvarez Courel, que consideró que «es lógico que a quien tome iniciativas se le haga caso». Respecto a una posible desigualdad de trato entre la central térmica aragonesa y la situada en la comarca berciana, el presidente del Consejo calificó de «prematuro» el hecho de «hablar de algo que todavía no se ha producido», en referencia de la visita de Ribera a tierras aragonesas.

Aunque admitió sentirse preocupado por el futuro de la central, Álvarez Courel recalcó que «Compostilla no se va a cerrar mañana» y recordó que los planes de Endesa, propietaria de ambas instalaciones, aún no se han concretado. «Hasta la fecha no he visto ningún acuerdo de Endesa que diga que Compostilla se cierra ni ningún comunicado oficial que diga que Andorra se mantendrá abierta», explicó el presidente comarcal, que confió en que la central berciana pueda mantenerse en funcionamiento «el mayor tiempo posible».