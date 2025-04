UPL reclama más vigilancia policial en el Barrio Húmedo para que las procesiones hagan su recorrido «sin sobresaltos»

Leonoticias León Martes, 22 de abril 2025, 11:55 | Actualizado 12:20h. Comenta Compartir

El Grupo Municipal de Unión del Pueblo Leonés en el Ayuntamiento de León exigió este martes una mayor vigilancia policial en el Barrio Húmedo, así como que se adopten las medidas oportunas para que las procesiones puedan hacer su recorrido «sin sobresaltos y con la debida seguridad» y que «se evite el macrobotellón del Jueves Santo», al considerar que «una cosa es la celebración pagana de Genarín y otra muy diferente un macrobotellón indiscriminado».

Así lo trasladaron hoy tras los hechos acaecidos en el Barrio Húmedo en Jueves Santo que, a su juicio, «demuestran una vez más que la vigilancia policial no fue la adecuada, tanto por la Policía Nacional como por la Local», por lo que exigieron que «se tome debida nota de la absoluta falta de seguridad», así como que «la solución no pasa por que la Cofradía de María del Dulce Nombre cambie su recorrido, sino que lo que procede es que se extreme la vigilancia a su paso».

Por otra parte, los leonesistas aludieron al «espectáculo de macrobotellón» en la plaza del Grano, plaza de San Martín y plaza de Don Gutierre, que «fue absolutamente lamentable», fundamentalmente por parte de quienes vienen a León a «solamente vienen a dejar la basura pero ni un solo euro a la ciudad».

Sin perjuicio del reconocimiento a «la extraordinaria labor de los servicios de limpieza» del Ayuntamiento de León que, «con absoluta rapidez y dedicación consiguieron dejar la ciudad limpia al amanecer del Viernes Santo», desde UPL exigieron al equipo de Gobierno del Ayuntamiento de León que «se busque una ubicación alternativa para que no se produzca un macrobotellón en el Barrio Húmedo», ya que, «si no se puede impedir que entren en la ciudad, que al menos lo hagan un lugar que sea más adecuado y que no deje el Barrio Húmedo hecho un auténtico estercolero».