El PP pide medidas urgentes para controlar «el macrobotellón de cada Jueves Santo» en León «Si queremos apostar por un turismo de calidad y no por un turismo de borrachera tenemos que demostrarlo y comenzar a tomar decisiones», señala David Fernández

Leonoticias León Lunes, 21 de abril 2025, 11:46

El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León pidió al equipo de Gobierno que tome medidas urgentes para controlar «el macrobotellón que se vive cada Jueves Santo en el casco histórico y que cada año es más multitudinario y descontrolado», al tiempo que «deja escenas desagradables que pueden dar una imagen errónea de la ciudad».

Un macrobotellón que «no solo no aporta nada positivo a la ciudad, sino que genera ingentes cantidades de basura que ofrecen un aspecto lamentable en los días donde más personas hay», al tiempo que «genera altercados que transmiten inseguridad a la ciudadanía y entorperce uno de los mayores activos, como son las procesiones».

«León vive durante estos días su semana grande, tanto para leoneses como para turistas, y la imagen de suciedad, inseguridad y descontrol que transmite ese macrobotellón no es la adecuada. Miles de personas, desde papones hasta trabajadores municipales, pasando por las fuerzas de seguridad, se esfuerzan por que León luzca resplandeciente esos días y no hay derecho a que un hecho de estas características, que no aporta nada bueno, eche su trabajo por tierra», señaló el portavoz de los 'populares' municipales, David Fernández.

Por este motivo, consideró que «es obligado» tomar medidas para controlar esta situación, así como que «el alcalde no puede seguir mirando para otro lado». «Si queremos apostar por un turismo de calidad y no por un turismo de borrachera tenemos que demostrarlo y comenzar a tomar decisiones que lancen un mensaje claro: quienes crean que nuestra ciudad en Jueves Santo es un parque temático de la borrachera tienen que saber que están muy equivocados y que aquí no son bien recibidos para eso», resaltó Fernández.

No obstante, el portavoz del PP en el Ayuntamiento de León puntualizó que el Grupo no se opone a la celebración de la tradicional procesión de Genarín, «que es parte del acervo cultural de nuestra ciudad y un rasgo identificativo y particular de León en los días de Semana Santa», sino que busca que «no se utilice ese evento como excusa para que el casco histórico se convierta en un parque temático de botellones durante ese día».