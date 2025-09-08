La Universidad de León abre sus puertas con las jornadas de bienvenida al nuevo curso El campus de Vegazana ha acogido este lunes 8 de septiembre las primeras sesiones de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso

Leonoticias León Lunes, 8 de septiembre 2025, 13:37 Comenta Compartir

El campus de Vegazana ha abierto este lunes sus puertas a los cientos de estudiantes de nuevo ingreso que han participado en las jornadas de bienvenida organizadas por las diferentes facultades y escuelas con las que la Universidad de León da inicio al curso académico 2025/2026.

Estas jornadas sirven para que cada estudiante conozca de primera mano la facultad o escuela en la que va a cursar sus estudios universitarios, así como al profesorado que le acompañará en esta nueva etapa, y en la que además se ha llevado a cabo una presentación detallada de cada titulación.

Vuelve el movimiento a la Universidad

Unas sesiones pensadas para integrar a los nuevos estudiantes en su entorno académico, en la que además se han ofrecido orientaciones prácticas sobre los primeros pasos en la ULE, la documentación necesaria o los servicios que pueden resultar de interés, entre otros.

A lo largo de la mañana, el ir y venir de estudiantes ha sido constante en el campus de Vegazana que, poco a poco, vuelve a recuperar su actividad habitual, con aulas y pasillos llenos de jóvenes, charlas e intercambios de impresiones en las cafeterías y jardines y un ambiente marcado por los nervios, la curiosidad y la ilusión que caracteriza el inicio de una nueva etapa.

Un comienzo de curso que en el campus de Ponferrada se retrasa hasta este miércoles 10 de septiembre con motivo de la festividad de Nuestra Señora de La Encina y que en el caso de los estudios de máster tendrá lugar el lunes 15 de septiembre.

Temas

Universidad de León