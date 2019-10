Unidas Podemos se lanza al 10-N como único instrumento político para erradicar las desigualdades de León Ana Marcello repite como cabeza de lista al Congreso. / Campillo Ana Marcello repite como cabeza de lista con el reto de recuperar el escaño en el Congreso del 10-N y dar voz a los problemas de León en el corazón de España A. CUBILLAS León Domingo, 6 octubre 2019, 12:30

Unidas Podemos en León ha dado luz verde este domingo a la carrera electoral con el objetivo de recuperar el próximo 10-N el escaño en el Congreso de los Diputados a través del apoyo de los leoneses en las urnas. .

Lo hace manteniendo a sus candidatos, con la exdiputada Ana Marcello al frente de una candidatura que se presentan como los protagonistas del cambio que necesita una provincia lastrada económica como la de León y con el reto de llevar al corazón de España su problemática.

Es más, en el marco de la presentación de su candidatura, Marcello ha advertido que Unidas Podemos es el «único instrumento político» capaz de para erradicar las desigualdades que sufre León.

«Más que nunca Unidas Podemos es el instrumento social y político que necesita una provincia cuya realidad es dramática, marcada por la despoblación, la falta de oportunidades y los recortes en servicio sociales. Por ello, más que nunca, debemos ser más fuerte», señaló Marcello.

Integrantes de la candidatura de Unidas Podemos al Congreso y al Senado. / Campillo

Un nuevo reto que la exdiputada encara con el reto de aportar desde León el empuje necesario para garantizar un Gobierno progresista de España y evitar un posible pacto del PSOE con fuerzas de centro derecha como Ciudadanos.

Un paso al frente ante la «desazón» de Pedro Sánchez de no entender que el bipartidismo ha muerto en España y es que es tiempo de pactos y diálogos. «Pedro Sánchez no quiere entender que el bipartidismos se ha roto, desde las calles con el 15M y no vamos a bajar los brazos. Desde León vamos a dar la batalla para evitar que se cierre el bipartidismo».

Candidatura

Junto a Marcello, participa en esta lista Juan Carlos González Vidal, que aseguró que «volverá a unas elecciones que nadie quería, para plantear soluciones para el país y para la provincia de León, por la que daremos la pelea como siempre».

También lo hará Carmen Franganillo, que señaló que su candidatura pretende «llevar la problemática de la tierra al Congreso y al Senado, para mejorar la vida de todas las personas de León», pero también de España, «porque necesita un gobierno de izquierda que pueda transmitir los problemas de los trabajadores y romper con políticas conservadoras de retroceso de derechos».

A su lado, Pabel Albán que volverá a repetir como número 1 en las listas del Senado junto con Javier Arias, en una candidatura conformada por ciudadanos de a pie que busca mejorar la vida de los leoneses desde las instituciones y pelear por el futuro de León.