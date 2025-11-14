Titulares Mercantiles en León: novedades en las deudas con Hacienda y embargos de criptoactivos Las XXXII Jornadas de Estudios Fiscales y Empresariales 'Ciudad de León' que organiza el Colegio reúnen en León a los máximos representantes del sector

Leonoticias León Viernes, 14 de noviembre 2025, 12:01 Comenta Compartir

Actualizar los conocimientos en materia de impuestos y realizar una puesta al día de los profesionales del sector ante los constantes cambios normativos. Es el objetivo que persiguen las XXXII Jornadas de Estudios Fiscales y Empresariales Ciudad de León, una cita que reúne hoy en el Hotel Barceló Conde Luna a las principales personalidades del país en materia de tributos y que cada edición es tradicional punto de encuentro de los profesionales de la provincia que se encargan habitualmente de la gestión tributaria y el asesoramiento económico de miles de negocios y empresas de la provincia de León y alrededores.

En esta edición, varios asuntos concentran el protagonismo de la jornada. Por un lado, y dentro de las novedades en la Ley General Tributaria, los asistentes conocerán más en detalle cómo se están gestando las derivaciones de responsabilidad. «Si una sociedad deja de ingresar el IVA, las retenciones… y genera una deuda con Hacienda, lo que está haciendo la Agencia Tributaria a día de hoy y donde está poniendo más el foco es en derivar la responsabilidad a sus administradores. Por eso es interesante que nos expliquen los detalles de esa derivación para que nosotros, como asesores económicos de muchas empresas, informemos a sus administradores de los riesgos que corren si no cumplen con la Agencia Tributaria», explica el decano del Colegio Oficial de Titulares Mercantiles, Antonio Jarrín.

Otro de los aspectos que se analizará en la Jornada es el embargo de criptoactivos. «La Agencia Tributaria, en su intento de cobrar, ya está embargando bitcoins, monedas virtuales, y hoy nos van a explicar cómo se está produciendo esto».

Entre los asuntos que se abordarán en las Jornadas Fiscales y Empresariales destaca también el relativo al mediador en conflictos económicos, una figura que cobra auge. «Los juzgados están atascados y se está planteando la necesidad de utilizar más la mediación y el arbitraje como medio para resolver ciertos conflictos económicos en los que se ven involucradas las empresas sin necesidad de llegar a los juzgados».

Para explicar todos estos asuntos, las Jornadas contarán con la presencia del subdirector general de Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas, Manuel de Miguel Monterrubio, el subdirector general de Impuestos sobre el Consumo (IVA), Ricardo Álvarez Arroyo, el subdirector general de Tributos, Carlos Gómez Jiménez, y la técnico en Mediación y Gestión de conflictos, Eugenia Ramos Pérez.

Estas Jornadas están organizadas por el Colegio de Titulares Mercantiles, del que forman parte unos 200 profesionales que tutelan la gestión administrativa y fiscal de unos 35.000 negocios en la provincia de León. Sus colegiados son peritos mercantiles, profesores mercantiles, diplomados en CC. Empresariales, diplomados en Estudios Empresariales y graduados en Comercio que desempeñan la asesoría fiscal, administrativa, laboral y auditoría de empresas.

En el acto inaugural, el decano del Colegio, Antonio Jarrín, estuvo acompañado por el alcalde de León, José Antonio Diez, el subdelegado del Gobierno en León, Héctor Alaiz, el delegado de la Junta en León, Eduardo Diego, el presidente de la Cámara de Comercio, Javier Vega, y el delegado de la Agencia Tributaria en León, José María Gorosabel.

Medalla de Oro del Colegio a Soltra Group

Tras las Jornadas, a las 21.30 horas, se celebrará la Cena de Clausura. En esta cita se procederá a la entrega de la tradicional Medalla de Oro del Colegio, con el respaldo de Caja Rural, que este año recaerá en Soltra Group. Recibirá el galardón su CEO, José Antonio Idoeta. Se trata de un reconocimiento a la trayectoria de este grupo empresarial que genera 1.700 empleos, con una facturación de 40M€ y donde el 90% de sus empleados tiene alguna discapacidad.