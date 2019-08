Los taxistas de León piden nuevas paradas en las estaciones de tren y autobús y se felicitan por un «buen agosto» Parada de taxi en la ciudad de León. / S. Santos El periodo estival es uno de los peores del año para el sector por la falta de usuarios pero este año los taxistas han notado un ligero ascenso SANDRA SANTOS León Domingo, 18 agosto 2019, 10:24

El sector del taxi en León se encuentra en un momento clave. A la ausencia de usuarios durante los meses de verano, principalmente en agosto, mes que consideran el peor del año, se suma la problemática de las paradas en las estaciones de autobuses y Renfe.

Su principal exigencia es la reubicación del servicio en la parada de la estación de tren, si bien, el Ayuntamiento ya está al tanto de la demanda y prevén recibir una respuesta antes de que termine el verano, «es un tema que hasta que no finalicen las obras estamos en precario, muy mal ubicados, al igual que en la estación de autobuses, que no se nos ve y además hay que arreglar y reparar la zona», afirma Miguel Ángel Matilla, presidente de la Asociación Provincial de Taxi.

De las más de 400 licencias que hay en la provincia de León, 179 pertenecen a la capital, unas cifras que avalan su necesidad de hacerse escuchar, «cuando nosotros tenemos algo que pedir, no lo pedimos para nosotros, jamás y sólo lo hacemos cuando creemos que es necesario algo para el buen funcionamiento del sistema y del gremio, sobretodo basándonos en la comodidad de la gente, en lo que necesitan de verdad los usuarios del taxi«, reitera el presidente.

Insisten, además, en que los bajos datos de agosto se deben a «que se trabaja menos porque la ciudad está completamente vacía, quizá en esta segunda quincena del mes comience a remontar un poco«, asegura Matilla, que ve en las vacaciones, las fiestas de los pueblos y que los turistas que se acercan hasta León de turismo no son usuarios de taxi por regla general, los principales motivos de esta bajada del servicio.

Sin embargo, desde Radio Taxi León, ven un ligero incremento de usuarios en este mes de agosto con respecto al mismo mes del año anterior y ven «mucho más movimiento en la calle, gracias al turismo», afirma su presidente, Manuel Pérez.

«No podemos quejarnos de las VTCs»

Desde la Asociación se muestran conformes con las licencias de VTCs que hay tanto en la ciudad como en toda la comunidad, «hemos luchado juntos para cerrar el paso a las VTCs, no a las VTCs en general, sino a Uber y Cabify, y hemos logrado que no lleguen a Castilla y León«. Es un mercado, aseguran, que no interesa por su ausencia de movimiento. Actualmente, León ha pasado de tener 72 autorizaciones para este tipo de vehículos a cerca de 40.

Una bajada que se debe a la nueva regularización por la cual es necesario presentar junto con la licencia, el vehículo adscrito a ella. «Hubo mucha gente que se hizo con esa licencia para darle un uso en un futuro o beneficiarse de ella pero que no tenían vehículo, entonces ahora con la nueva normativa han tenido que darlas de baja«, confirma Miguel Ángel Matilla.

El problema de Villaquilambre

5 de esas más de 400 licencias que tiene la provincia provienen del término municipal de Villaquilambre y que operan con el sistema de la capital. «Tenemos constancia que se han pintado unas paradas en lugares que ya están cubiertos por otras como son el Hotel Santiago en la Carretera Asturias, los exteriores del Hospital Monte San Isidro y el Centro Cívico de Villaquilambre y se han hecho sin realizar un estudio previo y sin el consenso del gremio«, afirma tajante Matilla.

Una problemática por la que se muestran molestos y que aseguran que «no sólo nos perjudica a nosotros sino también a todos los usuarios de taxi y vecinos de Villaquilambre«.