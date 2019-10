Tatuarse los pezones: tinta que devuelve la autoestima tras el cáncer de mama Un tatuador dibuja el diseño previo al tatuaje final. El tatuaje de pezones y areolas es una técnica cada vez más extendida para que mujeres que han sufrido una mastectomia radical recuperen la apariencia de sus mamas antes del cáncer N. BRANDÓN León Sábado, 19 octubre 2019, 10:16

Nunca un tatuaje tuvo más sentido y significado que el de las mujeres que se tatúan los pezones y areolas después de haber sufrido una mastectomia radical como consecuencia de un cáncer de mama. Un paso hacia la reconstrucción final y que devuelve la autoestima minada con el tratamiento y la pérdida de los pechos si ha sido necesaria su eliminación total por la enfermedad.

Tattoo Calipso en Ponferrada es uno de esos estudios que realiza estos tatuajes y además de una manera solidaria gracias a su adhesión a la campaña 'Tatuaje Solidario Cáncer de mama'. Así, todos los estudios colaboradores con la iniciativa tatúan de manera gratuita pezones y areolas a mujeres que hayan sufrido su pérdida con la operación. «La alegría cuando ven el resultado final es inmensa», tal y como explica Raúl Rodríguez, que ya ha tatuado a más de 20 mujeres. «Muchas salen llorando con el resultado porque recuperan esa parte importante gracias a algo para lo que tendrían que esperar hasta un año en la seguridad social».

Tatuajes 3D

En el caso de Raúl, él recurre al tatuaje 3D, que al contrario que la micropigmentación, otra de las técnicas empleadas para la reconstrucción de pezones, aporta una duración permanente y evita que al final el resultado pueda parecer engañoso. Con este efecto 3D que aportan las sombras en el tatuaje, Raúl consigue dar una apariencia de relieve a los casos más extremos en los que incluso el pezón ha desaparecido. «Hay mujeres que todavía tienen el pezón, pero otras o lo han perdido o ha quedado deslocalizado».

Cuando Raúl realiza estos tatuajes no hay diferencia con cualquier otro cliente, son «como un tatuaje más, incluso mejor porque es muy sencillo gracias a que la zona, al estar operada, tiene menos sensibilidad». Y es que trabajar con la ilusión de estas mujeres es incluso positivo para el modo de trabajar del tatuador, que admite que las ganas de ver el resultado final son tan grandes que a muchas de ellas les da igual el grado de perfección.

Fachada de Tattoo Calipso en Ponferrada.

Recuperar el «esquema femenino»

Aunque la tendencia actual es aislar el tumor y extirpar únicamente la parte afectada, en ocasiones es recomendable una extracción total del pecho y en el pasado era la manera generaliza de actuar.

En estos casos, la mujer pierde todo su pecho, incluidos los pezones y areolas, teniéndose que enfrentar así a «la pérdida del esquema femenino«, según relata José Antonio Pérez, psicólogo en León de la AECC (Asociación española contra el cáncer). «El impacto emocional consecuencia del cáncer de mama nace de que se ve afectado ese esquema corporal de la mujer. Medias como tatuarse las areolas y los pezones se ajustan al 'verme bien' y que la reconstrucción se ha llevado a término».

Tatuaje con la técnica de la pigmentación.

La cirugía plástica siempre depende de la paciente, que tiene la última palabra sobre la decisión, incluso decidiendo no reconstruir el pecho. «Algunas prefieren la ausencia de mama porque las intervenciones relacionadas con la reconstrucción no son fáciles. Son varias operaciones y a veces los resultados no son óptimos», comenta José Antonio.

Un dibujo imborrable en la piel de estas mujeres que deciden hacerse un tatuaje del que, seguro, jamás se van a arrepentir.