Paisaje otoñal en Vegacervera. Sequoya

Subida de temperaturas para el puente del Pilar

La provincia vivirá un sábado de cielos despejados y con temperaturas más agradables en las horas centrales del día

León

Sábado, 11 de octubre 2025, 09:32

El puente del Pilar comienza en la provincia de León con cielos despejados y una pequeña subida de temperaturas.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé una jornada de sábado de 11 de octubre con cielos poco nubosos y con nubes de evolución durante la tarde en zonas de montaña.

Los vientos soplarán del noreste o variables, flojos en general, con temperaturas que subirán de forma ligera.

Las máximas llegarán a 26 grados en Ponferrada, 24 en Astorga y Villablino y 23 en León, con mínimas de 8 grados en Ponferrada, 6 en León, 5 en Astorga y 3 en Villablino.

