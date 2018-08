Los sindicatos de Renfe y Adif muestran su «repulsa» por el deterioro de Feve y exigen medidas En un comunicado de prensa proponen convocar el 19 de septiembre, 7 años después del cierre del tramo de León-La Asuncion, a todos los ciudadanos a una manifestación reivindicando la recuperación de pleno servicio de la Línea de Vía Estrecha LEONOTICIAS DIARIO León Miércoles, 15 agosto 2018, 17:54

Los sindicatos muestran su más «enérgica repulsa» ante el deterioro que vive el ferrocarril, especialmente en el ámbito de Ram. CC.OO, UGT, SF y CGT del comité de Renfe y el completo del comité de Adif han remitido un comunicado por el cual transmiten a la sociedad «el empeoramiento de la calidad del servicio», el mismo día que la delegada de Gobierno de Castilla y León, Cristina Barcones garantizase el servicio.

«Estamos ante un ferrocarril que pudiendo ser un servicio público viable, da pena, provocando descontento y quejas en los usuarios», comienzan la nota de prensa. Los sindicatos alertan de las «constantes supresiones de servicios por averías, por falta de material, por falta de personal, etc» y enfatizan que el problema no sólo reside en estos puntos, sino que «el usuario no sabe con certeza si realizará su viaje en tren o en autobús (que en ocasiones no siguen la ruta marcada), ni a qué hora llegará a su destino».

Desde ambos comités sindicales recuerdan que esta problemática es sobradamente conocida por los gestores de Renfe y Adif, ya que se ha tratando hace tiempo en sus reuniones periódicas con los Comités Provinciales, «sin que se hayan querido acometer las actuaciones que pudieran evitar llegar al punto en que nos encontramos», insisten.

Por medio de un comunicado, los sindicatos han exigido a las jefaturas de ambas empresas que «corrijan su nefasta gestión y adopten las medidas necesarias para revertir la situación actual de abandono que sufre tanto el servicio». Ambos comités de empresa creen que se deben «llevar a cabo las acciones que dependan directamente de su ámbito de actuación y responsabilidad, tanto renovación y/o mantenimiento de vehículos y estaciones, así como la reposición de recursos humanos que garanticen niveles adecuados de calidad».

También han manifestado que es igual de necesaria la puesta en servicio a la mayor brevedad del tramo urbano entre las estaciones de La Asunción y León, cerrado desde el 19 de Septiembre de 2011, y que ha tenido «una gran inversión ya realizada y en el que los continuos retrasos en la tan publicitada reapertura, deterioran la imagen y la viabilidad de la línea, y denotan falta de voluntad real de poner solución».

«No entendemos que todo esto sea fruto de la casualidad, y no se nos ocurre otra cosa que achacarlo a una gestión irresponsable, donde no se asumen responsabilidades por las decisiones, o la falta de ellas», han lamentado. Desde los comités han finalizado la nota de prensa con la sugerencia de tomar el aniversario de la fecha en que se cerró el tramo León-La Asunción, 19 de Septiembre de 2011, como referente y proponen convocar, 7 años después, a todos los ciudadanos a una manifestación de protesta que recorra las calles de León reivindicando la recuperación de pleno servicio de la Línea de Vía Estrecha hasta el centro de León.