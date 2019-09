Silván denuncia que el PSOE «no ha movido un papel» para abordar la segunda fase de ampliación del Parador San Marcos Parador San Marcos. El portavoz del PP presentará una moción para exigir al Gobierno el desbloqueo del proyecto tras el retraso de la apertura de la primera fase a abril del 2020 LEONOTICIAS León Martes, 3 septiembre 2019, 13:55

León, 3 de septiembre de 2019.- Antonio Silván, portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de León, ha mostrado hoy su total apoyo a los trabajadores del Parador de San Marcos, tras reunirse junto a los concejales Fernando Salguero y José Manuel Frade con el Comité de Empresa de San Marcos. Una cita en la que han estado presentes el presidente, Javier García, y el secretario, Santiago Paniagua, y otros seis miembros más.

Silván ha destacado que, tras conocerse este mes de agosto un nuevo retraso de la primera fase de las obras de remodelación del Parador (prevista para finales de este mes de septiembre) y sin tener noticias de la segunda fase, sin embargo el Instituto de Turismo de España (Turespaña) anunció en julio la adjudicación a Acciona de la rehabilitación del Castillo y la Almudaina de Dalt Vila para convertirse en el futuro Parador de Turismo de Ibiza por un importe superior a los 21,1 millones de euros.

Es decir, «no es por falta de presupuesto ya que se están llevando a cabo importantes obras en otros paradores. Pero lo cierto es que el Gobierno de Pedro Sánchez no solo ha retrasado la primera fase a abril del próximo año, si no que el Gobierno no ha movido un papel para abordar la segunda fase, la que supone la gran ampliación del Parador con mayor número de obras de arte de España, con un total de 1.031».

«Por eso, continuó el portavoz popular, exigimos la finalización completa del proyecto de remodelación y ampliación de este icono del turismo leonés. Esta ciudad necesita la totalidad de las habitaciones y que todos los servicios del gran Hostal de San Marcos estén a disposición de los visitantes y de los turistas. Repito que es imprescindible para el León turístico, el León congresual, el León creador de empleo. El Gobierno de España lleva más de un año parado con el proyecto del Parador de San Marcos en su segunda fase, lo que supone una grave inestabilidad para sus trabajadores, con 85 inmersos en un ERTE».

Iniciativas parlamentarias y moción municipal

Antonio Silván anunció que el Grupo Popular va a llevar al Pleno municipal una moción para pedir el desbloqueo de esta situación y «también personalmente propondré a los parlamentarios autonómicos y nacionales del PP iniciativas para pedir la finalización de la primera fase y el inicio inmediato del proceso para poner en marcha la segunda fase. Repito que el Hostal de San Marcos es fundamental para el empleo en la ciudad y para la imagen de León».