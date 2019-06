El Señor de Bembibre, protagonista en la Casa de León en Madrid Un momento de la presentación. La capital ha acogido la presentación de la primera edición de los ejemplares de este clásico en inglés y francés LEONOTICIAS León Jueves, 27 junio 2019, 20:01

La Casa de León en Madrid acogió este jueves un acto de extraordinaria relevancia para las letras leonesas, la presentación de Le Seigneur de Bembibre y The Lord of Bembibre, las traducciones al francés y al inglés de la mejor novela histórica española de todos los tiempos, El Señor de Bembibre, de Enrique Gil y Carrasco.

Ambas ediciones fueron presentadas en una velada literaria con asistencia de familiares y descendientes de Enrique Gil, como su sobrino bisnieto José María Gil-Robles; representantes diplomáticos franceses y británicos; escritores como Juan Pedro Aparicio, exdirector del Instituto Cervantes en Londres; el poeta Juan Carlos Mestre y un buen número de bercianos y leoneses afincados en Madrid.

Con esta nueva entrega, ya son doce los volúmenes de la Biblioteca Gil y Carrasco, creada por Valentín Carrera en 2015 con ocasión del II Centenario del nacimiento de Enrique Gil, y desde 2018 adscrita a la Universidad de León. Los hermanos gemelos de Álvaro Yáñez, The Lord y Le Seigneur, han sido editadas en papel y en formato digital: «Una edición del siglo XXI, para llevar en el móvil con un clic —explicó su editor—. Los ebooks se pueden descargar gratis en la web del Ayuntamiento de Bembibre y en el portal de la Universidad de León.

En inglés y en francés

Al ofrecer las versiones digitales en abierto, ponemos El Señor de Bembibre al alcance de millones de lectores, aportamos una valiosa herramienta de trabajo para el estudio del Romanticismo en universidades y departamentos de Literatura, especialmente de Europa y Estados Unidos; y llevamos Bembibre y El Bierzo, su cultura y su paisaje, por todo el mundo».

Inició la velada el saludo de bienvenida de la presidenta de la Casa de León en Madrid, María Jesús González-Espejo. Seguidamente, David González, miembro de la Junta Directiva de La Casa, dio lectura al mensaje de la Alcaldesa de Bembibre, Silvia Cao: «La edición en inglés y francés de la gran novela romántica que ha hecho universal el nombre de Bembibre es para todos una magnífica noticia, un acontecimiento cultural. Tengo en mis manos la edición de Le Seigneur, y al abrir sus primeras páginas he sentido una emoción muy especial, como bembibrense, leyendo las voces de don Álvaro Yáñez y doña Beatriz de Ossorio en francés, lengua que Enrique Gil hablaba y amaba. Con esta misma emoción —concluyó la alcaldesa—, quiero agradecer de modo muy especial la inmensa generosidad del profesor Jean-Louis Picoche, sin cuyo trabajo gratis et amore, de auténtico amor a Bembibre y al Bierzo, no habría sido posible esta valiosa edición, ilustrada con las hermosas láminas de nuestro poeta Juan Carlos Mestre».

Intervino luego el director de la Biblioteca Universitaria de León, Santiago Asenjo, en nombre de la Universidad de León, que patrocina esta edición junto con el Ayuntamiento de Bembibre y la Biblioteca Gil y Carrasco. Desde su larga experiencia como bibliotecario y amante de los libros y la lectura, Asenjo subrayó «la importancia de las dos traducciones que ponen por fin un clásico de la categoría de El Señor de Bembibre al alcance de millones de lectores en todo el mundo; y además accesible gratis en ebook digital. Esto es un lujo cultural, una maravilla que debemos al esfuerzo generoso de todos los que han hecho posible la edición, pero en especial a la tenacidad del editor Valentín Carrera».

Juan Carlos Mestre, autor de las luminosas láminas que ilustran ambas ediciones, explicó su particular relación emocional y literaria con Enrique Gil y destacó «la importancia de una nueva lectura de la vida y obra del romántico villafranquino, con las claves que han sido ocultadas o tergiversadas tanto tiempo».

El escritor Valentín Carrera rindió homenaje al profesor Jean-Louis Picoche: «El Bierzo, toda la cultura berciana, tiene una deuda de gratitud pendiente con una de las personas que más ha hecho internacionalmente por nuestra tierra: el profesor Picoche, autor de una monumental tesis doctoral sobre Enrique Gil y Carrasco. Díganme —afirmó Carrera— si no es para sacarse el sombrero: Picoche, a pesar de su edad y frágil salud, ha hecho gratis, con mucho esfuerzo, la compleja traducción de una novela histórica, cuya publicación —junto con su hermano gemelo en inglés, The Lord of Bembibre—, pone El Bierzo, su historia, leyenda y paisaje al alcance universal. ¡Eternamente, gracias, profesor Picoche!».

Concluyó el acto José María Gil-Robles, quien subrayó que «El Señor de Bembibre es una formidable novela, por lo menos una de las mejores, sino la mejor, de las novelas históricas españolas canónicas».

«La presentación hoy de sus versiones, inglesa y francesa, es un hito muy importante en ese inmenso esfuerzo que Valentín Carrera ha hecho y sigue haciendo por revitalizar a D. Enrique Gil y Carrasco, el gran escritor berciano que sobresalió en todos los géneros: novelista, poeta, crítico teatral, cronista de viajes… Algo por lo que los descendientes del hermano de D. Enrique (él no tuvo hijos), le tenemos una impagable gratitud, que hacemos extensiva hoy a los traductores, editores y a la Casa de León».

«Gil y Carrasco —concluyó José María Gil-Robles— fue un gran escritor, pero fue un hombre cultísimo, abierto a todas las corrientes de la modernidad de su tiempo —alguna tan rara entonces, como el europeísmo— y amigo de sus amigos: Larra, Espronceda, el Duque de Rivas, González Bravo y demás grandes figuras de la literatura y de la política del momento».