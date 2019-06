Sendino: «La UPL no iba a entrar en el juego de las ventas. Gobernará el PSOE porque León necesitaba un cambio» Eduardo López Sendino, durante la entrevista en leonoticias. El portavoz municipal de la UPL incide en que León no podía continuar con cuatro años más de parálisis al que ha estado sometida con Silván pero advierte que no firma ningún cheque en blanco al PSOE y marca líneas rojas en su pacto A. CUBILLAS León Sábado, 29 junio 2019, 10:08

El PSOE gobernará el Ayuntamiento de León. Pero la UPL advierte, no lo hará con un cheque en blanco.

Eduardo López Sendino valora positivamente la decisión del PP de dar un paso atrás y acatar la decisión del TSJ y la Junta Electoral Central, «porque la verdad de los votos se ha visto plasmada en esta sentencia. Cuando estudiaba lo primero que me dijeron es justicia es dar cada uno a los suyo. Y así ha sido».

Una decisión que despeja el camino de José Antonio Diez a la Alcaldía de León. Un ascenso en el que serán decisivos los tres ediles de la UPL que inciden en la necesidad del cambio en el Ayuntamiento.

«La ciudad no podía aguantar cuatro años más de gobierno del PP con Antonio Silván en los que no ha habido nada, ha sido una parálisis de la ciudad. Lo que hemos visto en los ciudadanos es que nos pedían un cambio».

Y por ello la UPL ha mostrado su apoyo al PSOE, más aún cuando ha sido la lista más votada. «Nosotros también pulsábamos que la ciudad no podía seguir cómo se encontraba y la lista más votada es el PSOE algo que el PP defendía siempre. Entendemos que es lo más razonable».

Un cambio que gestarán pero desde la bancada de la oposición. Porque así lo defendieron en la campaña y así lo mantienen. «Vamos a seguir en la oposición, no vamos a entrar a gobernar y apoyaremos aquellas propuestas que sean buenas para León sin importar si tienen color azul, rojo, naranja o morado».

Sendino, en leonoticias. «No soy partidario de ventas» López Sendino es consciente de que la UPL está viviendo un momento histórico y único tras erigirse llave no sólo en el Ayuntamiento de la capital sino en la Diputación. Sin embargo, no se plantea un intercambio de sillones y asegura que la UPL no ha entrado a valorar el intercambio de la Diputación por la Alcaldía de León o viceversa. «No soy partidario de las ventas, de eso el PP y Cs saben bien cómo hacerlo como hemos visto en la Junta donde se han preocupado de vender ciudades». Es más, se muestra convencido de que León hubiera sido parte de esa venta si finalmente no se hubieran subsanados los errores en el recuento de la noche electoral del 26 de mayo. «Me parece lamentable y deleznable. No entraría nunca a un tipo de pactos de estos».

Eso sí, Sendino advierte que no es un cheque en blanco. «En absoluto». Por ello, pone encima de la mesa proyectos como Torneros, el Corredor Atlántico, San Marcos o la integración de Feve ,en los que, según recuerda, el Gobierno de Pedro Sánchez será decisivo.

Además y con independencia del Ejecutivo central, cree indispensable que se activen políticas que permitan revertir la sangría poblacional de León. «La ciudad se nos está muriendo y debemos de buscar empresas para que se asienten aquí. No podemos seguir perdiendo tres leoneses diarios».

Líneas rojas para la UPL que, si bien, no marca plazos ni habla de ruptura de pactos a las puertas del inicio del nuevo mandato. «Esto es ir viendo paso a paso cómo se van cumpliendo estos acuerdos. Si no se cumplen, se hablará, se estudiará y se analizará pero siempre dentro de los órganos del partido. Yo me someteré a las decisiones del partido», concluyó Sendino.