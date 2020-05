Satse exige una valoración del estado de salud de los trabajadores que han utilizado las mascarillas retiradas en el Hospital del Bierzo El sindicato denuncia que tuvieron que ponerse en contacto con los centros de la provincia para alertar de esta situación ante la falta de información de la Junta ICAL León Sábado, 9 mayo 2020, 18:25

El Sindicato de Enfermería (Saste) de Valladolid exigió a la Junta de Castilla y León que se lleve a cabo una valoración de oficio del estado de salud de los trabajadores que han atendido a pacientes con Covid-19 utilizando como medio de protección las mascarillas que fueron retiradas por no garantizar la adecuada protección frente al a penetración de partículas.

En un comunicado el sindicato recuerda que tras su denuncia el pasado 30 de abril alertando a las autoridades sanitarias sobre la falta de protección que ofrecían las mascarillas Folding mask KN95 SUBOLUN, el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo analizó este elemento detectando que efectivamente no cumplían con la normativa. Por este motivo, se procedió a su retirada de las mismas que estaban siendo usadas por los profesionales sanitarios de Valladolid desde el día 21 de abril.

«Estas mascarillas se han utilizado en el Hospital del Bierzo en servicios como urgencias y unidades de cuidados intensivos donde se realizan procedimientos de alto riesgo como aerosolterapias, intubaciones, etcétera, así como en residencias de ancianos, por lo que hay enfermeros que han estado gravemente desprotegidos y según marcan los algoritmos del Ministerio se debe someter a estos profesionales a una cuarentena con vigilancia activa de síntomas y realizar una PCR a los siete días ya que la exposición ha sido sin un EPI adecuado y existe un riesgo elevado de que hayan resultado contagiados«, denuncian.

Asimismo, en el escrito emitido a los medios de comunicación, el sindicato se manifiesta «totalmente en contra» de la Nota Interior emitida por el Servicio de prevención del Hospital Clínico Universitario de Valladolid en la que se recoge que «independientemente de que (las mascarillas) no cumplan todos los requisitos de la normativa, esto no ha implicado que los trabajadores hayan estado desprotegidos». Desde el sindicato avisan que si no se lleva a cabo el control pertinente sobre la salud de los trabajadores este mismo lunes «interpondrán una denuncia ante la oficina de inspección de trabajo».

Información a los centros

Por otro lado, desde Saste Valladolid quisieron también denunciar que fueron ellos los encargados de ponerse en contacto directo con los centros dependientes de la Gerencia de Servicios Sociales y de la Diputación de Valladolid para informarles de la obligatoriedad de la retirada de las mismas, y acusan a la Junta de Castilla y León de no haber informado a los centros que las mascarillas no habían superado los controles de calidad. Además señalan que la Diputación de Valladolid también había dotado con estas mascarillas al Servicio de Extinción de Incendios que se encarga de desinfectar zonas potencialmente Covid.

«No es lógico que con la nefasta experiencia en relación a los equipos de protección llegados de terceros países, fundamentalmente China, que no reúnen los requisitos de protección establecidos, por parte de las autoridades sanitarias no se proceda a realizar una valoración real del nivel de seguridad de los mismos antes de distribuirlos entre sus profesionales», subrayan.

Desde el Sindicato de Enfermería de Valladolid consideran que mientras no se dote a los trabajadores sanitarios de equipos de protección adecuados y mientras no se lleve a cabo un protocolo estricto de control de los trabajadores sanitarios que pudieran haber sido infectados, «va a ser muy difícil controlar la evolución de la epidemia en la provincial». Al respecto, explican que son los propios sanitarios los que en numerosas ocasiones están «actuando como vectores de contagio entre sus compañeros, sus familias y la población a la que atienden».

«Ahora mismo lo que no podemos esperar es que los profesionales enfermeros comiencen a dar síntomas para hacerles las PCR porque el Servicio de Prevención no estaría aislando posibles contagios sino limitándose a diagnosticar enfermos y ya sería demasiado tarde», concluyen.