Sacyl tramita en 2024 una media de 23.970 bajas por incapacidad temporal al mes

Castilla y León tramitó a lo largo de 2024 un total de 287.639 bajas por incapacidad temporal, lo que se tradujo en una media de 23.970 bajas al mes, un dato que implica un ascenso del 4,2 por ciento en comparación con el año anterior (275.976), siendo el 54,1 por ciento vinculadas al género femenino. La gastroenteritis y colitis no infecciosas, la dorsalgia y los trastornos de ansiedad fueron los diagnósticos más frecuentes, siendo este último el que mayor días de bajas ocasionó, con un 1.153.797 días en el conjunto de la Comunidad.

Datos que se enmarcan en el Estudio de Incapacidad Temporal elaborado por Sacyl, un informe que plasma los procesos de IT que se inician con un reconocimiento médico, generalmente es el facultativo de Atención Primaria, del Sistema Público de Salud, quien reconoce una alteración en la salud del trabajador que le impide desarrollar su trabajo.

Por provincias, Soria es la única que reduce el número de bajas tramitadas en la Comunidad, con un descenso del 1,8 por ciento hasta las 11.597, a diferencia de Palencia, la que más crece, con un 6,3 por ciento y 22.568 casos, seguida por Burgos, con un 5,8 por ciento y 58.406, y Segovia, con el 5,5 por ciento y 18.756. Tras ellas, Valladolid (4,3 por ciento y 76.965), Salamanca (4,1 por ciento y 26.863), Ávila (3,7 por ciento y 15.106), Zamora (3,2 por ciento y 14.138) y León, que cierra la tabla con el aumento más moderado, que se cifra en el 2,7 por ciento hasta los 43.240.

En relación a los grupos de diagnósticos más habituales, la dorsalgia, con 26.856 bajas, encabeza la tipología de procesos que se presentan con frecuencia, seguidos por otras gastroenteritis y colitis no infecciosas y las no especificadas, con 21.630; los trastornos de ansiedad, con 18.483; los ámbitos articulatorios, con 9.025; la infección viral de localización no especificada, con 6.562; otros trastornos respiratorios, con 6.551; infecciones agudas del tracto respiratorio superior de localización múltiple o no especificada, con 6.414. Con el menor número entre los diagnósticos más asiduos se localizó el resfriado común (6.244), la gripe (5.293) y casos de emergencia (4.620).

Al contabilizar el número de días totales, los enmarcados como otros trastornos de ansiedad sumaron el cómputo más elevado, con 1.153.797 días, aunque la media de días por proceso se cifró en los 62,42, lejos de los 121,18 del trastorno depresivo mayor -episodio único-, al ser el que más jornadas afectó por caso de media. Ocurre igual con la luxación y esguince de articulaciones y ligamentos rodilla, que contabilizaron un total 159.558 días, un dato menor, pero que llega hasta los 94,41 días por proceso, el segundo más alto. La fractura de pierna, incluyendo tobillo, ascendió a 89,58 días por proceso; y la mononeuropatías de extremidad superior, con 70,33 de media.

No obstante, cobran importancia los procesos relacionados con las alteraciones mentales, como es el caso de la reacción a estrés grave y trastornos de adaptación, con a penas 3.592 bajas, pero que conllevaron un total de 247.681 días; así como el trastorno depresivo mayor -episodio único-, con unos 1.380 casos, pero con 167.225 días en su conjunto, según el informe de Sacyl.

