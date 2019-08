Satse denuncia que el Sacyl limita las opciones de casi 1.000 enfermeros funcionarios para optar a una nueva plaza por concurso de traslados Los enfermeros funcionarios de Sacyl llevan 12 años sin poder moverse a otra plaza porque no ha habido un concurso de traslados y ahora, la Gerencia Regional de Salud convierte plazas vacantes de funcionario en plazas de estatutario LEONOTICIAS León Martes, 20 agosto 2019, 17:30

El Sindicato de Enfermería, SATSE, ya se movilizó por este motivo frente a la puerta de la Gerencia de Atención Primaria de León el pasado 12 de marzo del presente año consiguiendo frenar la amortización de plazas de enfermeros funcionarios para convertirlas en plazas de enfermeros estatutarios antes de la celebración de un último Concurso de Traslados, que permitiría a estos enfermos funcionarios que llevan más de 12 años sin poder moverse, optar a una plaza mejor.

Este Concurso de traslados sigue sin ser convocado y la Gerencia Regional de Salud insiste en la estatutarización de 16 plazas de Funcionarios de las cuales 5 afectan a la provincia de León con ocasión de la jubilación de sus propietarios.

Desde hace 12 años los enfermeros funcionarios no han podido moverse a otro destino porque no ha habido un concurso de traslados para ellos y a mayores, en el 2014, como consecuencia de la reestructuración de las plazas de Atención Primaria, hubo funcionarios a los que se les quitó su destino definitivo y actualmente se encuentran en un destino provisional. Existen enfermeros que desempeñan su trabajo en localidades a más de 50 kilómetros de su lugar de residencia y llevan años esperando la convocatoria de un concurso de traslados, a través del cual puedan mejorar sus condiciones laborales.

La Gerencia Regional de Salud, en lugar de esperar a que se produzca este concurso para que los profesionales puedan elegir el destino que deseen ocupar, decide ahora, sin una razón que lo justifique y en perjuicio de los enfermeros funcionarios, que las plazas que van quedando vacantes por jubilaciones, renuncias, etc., se conviertan en plazas de personal estatutario, con lo que se cierra de este modo la posibilidad de que sean ocupadas por funcionarios.

SATSE León critica que con esta decisión rompe el compromiso que la Consejería de Sanidad adquirió con los sindicatos y, por tanto, con sus trabajadores, de no cambiar el vínculo jurídico de esas plazas hasta que no se produjera la convocatoria del concurso de traslados, y no entiende la intención de esta Consejería de perjudicar gratuitamente a sus trabajadores.