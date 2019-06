Vox saca el 'pucherazo' a la calle

No eran los elementos habituales que pueden verse frente a la Casa Botines y por eso no tardaron en llamar la atención de los que pasaban por allí en la mañana del domingo. Junto a las banderas de España y los carteles del partido, dos grandes y lustrosos pucheros reinaban en la plaza rodeados de frases críticas. Dos pucheros, uno de ellos sobre un altillo, con los que decir que en León la cocina no ha sido figurada.

Bajo un sol de justicia, como la que precisamente piden para el proceso judicial abierto, Vox León ha salido este domingo a la sombra de Botines para explicar a los leoneses qué ocurrió con el recuento de la mesa del Colegio Pastorinas, la ya famosa mesa 7-5-B.

«Consideramos que esto es un pucherazo, no puede ser que se firme un acta por triplicado y que luego digan 'ay que me equivoqué', porque si no el día de mañana si compras una casa y firmas el contrato podrás decir lo mismo», lamentaba Elena Merino, presidenta del partido a nivel provincial.

Con la militancia ofreciendo información a los viandantes, Merino criticó que «esto es un hecho gravísimo para la democracia española, porque cualquiera podrá decir en las próximas que lo firmado en el acta no vale».

Pegadas en los pucheros lucían frases simuladas que aludían a que lo que ocurrió en la mesa electoral no fue un error sino una «jugada» orquestada, apuntando directamente al PSOE como protagonista de la misma.

«El Partido Socialista no recurre en la mesa de San Marcelo, donde también ganó Vox al PSOE, porque allí teníamos apoderados», criticaba Elena Merino, que puso esta situación como ejemplo del «error» en Pastorinas.

La presidenta, acompañada también de la número dos en las listas, Olga García, defendió su «plena confianza» en que el Contencioso-Electoral dé la razón a Vox.

Como se recordará, el Tribunal Superior de Justicia tiene que decidir sobre la valía del acta de la mesa 7-5-B del Colegio Pastorinas, que recoge 128 votos para Vox y 28 para el PSOE, ya que tanto la Junta Electoral de Zona como la Central han resuelto que se trata de un fallo en el que los votos están alternados.