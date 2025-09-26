leonoticias - Noticias de León y provincia

Ceniceros portátiles que se repartirán en San Froilán.

Se repartirán 3.000 ceniceros portátiles por San Froilán para «concienciar» sobre el desecho de colillas

La campaña se desarrollará entre el sábado 27 de septiembre y el 6 de octubre bajo el lema 'Depende de TODOS'

Leonoticias

Leonoticias

León

Viernes, 26 de septiembre 2025, 10:54

Hostelería de León, el Ayuntamiento de León y la asociación Ávora han lanzado una campaña para las fiestas de San Froilán de concienciación sobre el desecho de colillas y el fomento del uso de ceniceros portátiles.

Durante las fiestas de San Froilán, entre los días 27 de septiembre y 6 de octubre se llevará a cabo el reparto de 3.000 ceniceros portátiles reutilizables que serán distribuidos por establecimientos asociados a Hostelería de León que colaboran con esta acción medioambiental. Así mismo, el sábado 27 durante el León Street Music en la Plaza del Grano se llevará a cabo una campaña de sensibilización. Bajo el lema 'Depende de TODOS', la campaña busca despertar la conciencia colectiva sobre la necesidad de desechar correctamente las colillas.

Los establecimientos participantes en los que estarán a disposición los ceniceros portátiles durante las fiestas son Restaurante Lumbre, Sala Black Bourbon, Taberna Cazurra, Ferecor el Bar, Varsovia, Delirios y Tapas, Hotel León Camino, Los Álamos, El Purgatorio, Restaurante Calecho, Leña al Mono, Macondo, Marcela, Quédate Carolina y Next 7.

Esta acción responde al compromiso de Ávora y Hostelería de León por impulsar hábitos responsables y preservar la limpieza de los espacios públicos. Desde 2018, Ávora ha distribuido más de 380.000 ceniceros en espacios públicos, eventos culturales, festivales y fiestas populares a nivel nacional.

