PSOE y UPL reafirman la «solidez» de su pacto de gobierno en la Diputación de León

El presidente de la Diputación de León, el socialista Gerardo Álvarez Courel, y el vicepresidente, el leonesista Roberto Aller, reafirmaron la «solidez» del pacto de gobierno alcanzado entre ambas formaciones para dirigir la institución provincial tras la reunión mantenida esta mañana y que se produce después de la pequeña crisis abierta por las declaraciones del secretario de Organización del PSOE de Castilla y León, Daniel de la Rosa, quien pidió a los votantes leonesistas su apoyo al PSOE para que éste fuese «útil». Tras ello, la UPL reclamó una reunión con Courel.

Ese encuentro se produjo esta mañana, aunque tanto Courel como Aller aseguran que fue una reunión para analizar la marcha de los acuerdos del pacto, y quitaron hierro al conflicto por las palabras de De la Rosa, informa Ical.

«Realmente es una reunión para verificar el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegó en su día. y es verdad que con la nueva dirección de la UPL no habíamos tenido esa reunión», explicó Courel, quien no obstante reconoció que el encuentro se ha precipitado debido a esas palabra del secretario de Organización del PSOE de Castilla y León.

«Ya dije el otro día que me parecían unas declaraciones desafortunadas o sacadas de contexto. Tengo muy claro que cuando hay unas elecciones todos salimos a ganar. Todos queremos captar votos de todas las fuerzas políticas, y el que diga lo contrario miente. Otra cosa es despreciar a otras fuerzas políticas. Yo no creo que Daniel de la Rosa hiciera eso pero quizá no se expresó con claridad o se malinterpretaron sus declaraciones. Deberían haber sido más medidas», aseguró.

El presidente de la Diputación de León tampoco vio como una «amenaza» las palabras de la UPL, y reconoce que con la llegada de Alicia Gallego a la dirección leonesista era necesario reunirse para ver los avances del pacto de gobierno. «Hay solidez en el pacto», remarcó Courel. «Somos un equipo único, sabemos cada uno quienes somos y lo que queremos por encima de todo, que es hacer cosas para nuestra provincia», continuó.

El presidente de la Diputación destacó el incremento de dinero en el Plan de Infraestructuras y Servicios, donde «nunca se había puesto tanto dinero en juego para que los ayuntamientos puedan hacer sus actuaciones», dijo. «Más allá de emplazarnos a a una reunión posterior para ir marcando retos, lo que hemos hecho hoy es ver dónde somos más débiles y dónde podemos ser más fuertes. La oposición os critica que las cosas van demasiado despacio y nosotros lo que buscamos es ser más ágiles, que podamos llegar a todo», concluyó.

Por su parte Aller afirmó que se trata de «una reunión de trabajo que se llevaba tiempo esperando. Simplemente se ha tratado de marcar un calendario de trabajo, que ya se estaba haciendo en la casa, pero a mayores un trabajo para seguimiento de todas las actuaciones y trabajos pendientes para marcar un ritmo de trabajo«, señaló.

Aller también avanzó que serán, próximamente, los secretarios generales de ambas formaciones en la provincia los que ofrezcan más datos.