El PSOE de León acusa a la Junta de «abandonar la educación pública en la provincia»

Leonoticias León Lunes, 21 de julio 2025, 13:33 Comenta Compartir

El PSOE de León criticó lo que considera el «abandono de la Junta a la educación pública en la provincia» y una estrategia de privatización encubierta. «La política educativa de la Junta es neoliberal con el objetivo de la privatización progresiva de todas las enseñanzas. Es una politica restrictiva, no inclusiva y de control interno un poco rancia», remarcó Miguel Ángel Sánchez, miembro de la Secretaría Ejecutiva provincial, quien compareció acompañado de la portavoz, Lucía de Castro.

Uno de los reproches de los miembros de la Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE es que plas plantilla no son las adecuadas a las necesidades de los centros y existe una elevada interinidad que alcanza al 34 por ciento de los profesionales en Secundaria y al 17 por ciento en Primaria y que el PSOE considera que no debería superar el ocho por ciento. Muchos están contratados en régimen parcial -más del 30 por ciento de media- y las plazas de los que se jubilan «se ocultan en la negociación y no aparecen como plazas que se ofertan». Según Miguel Ángel Sánchez han detectado hasta cerca de un centenar de casos. «A la Junta le interesa porque puede manejar los datos para amortizar plazas; para prescindir de docentes», aseguró.

Las retribuciones del personal docente, por otro lado, están entre las más bajas de todo el país en la Comunidad. «El personal de las universidades de Castilla y León es el peor retribuido», remarcó y acusó a la Consejería de Educación de incumplimiento de las horas lectivas. «Hace oídos sordos» resumió. Por otro lado afirmó que las tasas de las escuelas de idiomas son muy caras y que «hacer caja es el principio en Castilla y León».

La necesidad de mejora de las infraestructuras educativas ocupó parte de una extensa intervención en la que aludió a las reclamaciones de algunos centros como el Instituto de Enseñanza Secundaria Virgen de la Encina, que pide desde hace años una cubierta para el gimnasio. «Hablamos de la implicación de la Junta para que se construyan edificios nuevos. Qué curioso que los únicos Conservatorios de Música no construidos sean los de Zamora y los de León. ¿Este celo que escasea tanto en la provincia de León; ocurre lo mismo en oras como Valladolid o Burgos?», reflexionó.

También, lamentó que se desoigan las leyes estatales y la falta de autonomía de los centros que, dijo, se refleja en el control de los equipos directivos. «La jerarquía es tan fuerte que para todo hay que presentar un escrito», comentó antes de señalar que los docentes se quejan del trabajo administrativo, «nada facilitado por las Tecnologías de la Información y la Comunicación».

Escasez de orientadores

Respecto a la Formación Profesional, manifestó que León «a remolque de otras provincias, que reciben más ciclos y varios se están privatizando, sobre todo en los ámbitos sanitarios». Cuando se hace petición de ciclos innovadores, aseguró, se implantan en Valladolid y llegan a León dos años después.

Por otro lado, se refirió a la escasez de orientadores en localidades como La Bañeza, Astorga y Villafranca del Bierzo y apuntó que en algún caso tienen a su caego a 500 alumnos, algo que «no es de recibo». Tampoco lo eso, dijo, que la Junta utilice para la contratación de esos profesionales el dinero recibido del Estado para el desarrollo del Programa de Bienestar Emocional puesto en marcha después de la pandemia.

«No todos los gobiernos son iguales. Las políticas de la Junta contrastan con las de un Gobierno progresista del PSOE», comentó Lucía de Castro antes de repasar la concesión de becas, con récord histórico, y otras iniciativas del Ejecutivo central.