El PSOE denuncia que la Junta «ha declarado la guerra» a la sanidad rural leonesa Los socialistas llevarás una moción a los ayuntamientos y la Diputación reclamando que la administración autonómica «acabe con los recortes» | Cendón asegura que el PSOE no se reunirá con Igea «hasta que confirmen que dan marcha atrás»

Nacho Barrio León Miércoles, 23 de octubre 2019, 12:42 | Actualizado 13:46h.

Fueron diputados en la última legislatura, volverán a presentarse en estas próximas elecciones generales y este miércoles han querido alzar la voz contra las políticas de la Junta de Castilla y León en materia sanitaria en la provincia leonesa.

Javier Alfonso Cendón y Andrea Fernández tomaron la palabra en la sede de los socialistas leoneses para denunciar que la administración autonómica «quiere cerrar 152 consultorios médicos en la provincia», un hecho que calificaron de «muy grave» ya que, a su juicio, «la sanidad en esta provincia lleva viviendo recortes constantes con políticas nefastas».

Cendón cargó duramente contra la Junta, a la que hizo responsable de los últimos movimientos. «Tiene los mismos derechos alguien que vive en Posada de Valdeón que el que vive en León o Ponferrada, porque la atención primaria es la puerta de entrada a la sanidad».

Asimismo, la crítica también llegó para Ciudadanos, «el socio que Mañueco y el PP necesitaban para cumplir su hoja de ruta».

Además, Cendón hizo referencia al caso de Laciana, «donde hemos podido saber que los pacientes tienen que enviar una foto al dermatólogo cuando tienen algo para saber si tienen que ir o no al médico».

Por su parte, Andrea Fernández lamentó las listas de espera en los hospitales de León y El Bierzo, asegurando que se trata de «datos demoledores que ponen en riesgo a las poblaciones».

Sobre si los socialistas se reunirán con Francisco Igea a cuenta del plan de reestructuración sanitaria, el secretario provincial del partido en León estimó que «hasta que no de marcha tras al plan no hablaremos con él, ya que lo que tiene que hacer es decir claramente que el plan no se puede llevar a efecto».

El PSOE llevará una moción a los ayuntamientos de León y a la Diputación para instar a la Junta a que paralice el plan de reestructuración sanitaria y «frene los recortes que ha sufrido la sanidad».

Defendiendo el papel de la ministra de Sanidad, que pretende ampliar la cobertura también a la sanidad bucodental, los socialistas critican que la Junta pone palos en las ruedas a la supervivencia del mundo rural.