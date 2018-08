El PSOE impulsará una moción de censura si cuenta con mayoría absoluta para devolver la «dignidad y la confianza» a León José Antonio Diez, durante la rueda de prensa enla que ha anunciado la moción de censura. / Sandra Santos José Antono Diez asegura que, tras el pleno del próximo día 7, iniciará las conversaciones siempre con la premisa de que sea él el candidato en una moción de censura | «No tengo una ansiedad clara en intentar ser alcalde, pero dadas las circunstancias tan graves, la responsabilidad como partido y primera fuerza obliga», afirmó en rueda de prensa NACHO BARRIO León Viernes, 3 agosto 2018, 12:05

Si las explicaciones de Antonio Silván no convencen (algo que parece «difícil, pero no imposible», como afirma José Antonio Diez), los socialistas en el Ayuntamiento de León encabezarán una moción de censura contando con el apoyo de todos los grupos de la oposición. Eso sí, siempre con la premisa de que sea Diez el candidato.

El portavoz municipal socialista ha asegurado este viernes que el próximo martes, día 7, tras el pleno extraordinario sobre la 'operación Enredadera' y «ante la situación tan grave del Ayuntamiento de León», iniciará las gestiones necesarias para presentar una moción de censura.

«Los ciudadanos no nos perdonarían que miráramos hacia otro lado», ha advertido.

Diez ha asegurado que espera al pleno del día 7 para conocer la posición de Antonio Silván pero, en todo caso, ha advertido que las explicaciones del alcalde «seguramente solo empeorarán las cosas».

En la línea de la moción, José Antonio Diez defendió que «mi interés como candidato es ser alcalde, como cualquier candidato. He demostrado que no tengo una ansiedad clara por intentar ser alcalde a toda costa, pero dadas las circunstancias tan graves que vivimos, la responsabilidad como partido y primera fuerza obliga».

Pero antes de nada, el plan es el siguiente. El líder de los socialistas capitalinos asegurá que irá «expectante» al pleno extraordinario del martes esperando cuáles son las explicaciones del alcalde. «Lo tiene muy difícil, por no decir imposible». Si se cumple el alto porcentaje de que las palabras del alcalde no convenzan, tocará llamar a las puertas de los grupos municipales en la oposición.

Ahí entra en juego Ciudadanos, que más allá de pedir el pleno extraordinario no se ha pronunciado. «A veces se dice que no somos contundentes en nuestras posturas, pero la moción de censura no puedo llegar yo y presentarla, necesito la mayoría absoluta, por lo que no sólo depende de mí, sino que también depende del resto de concejales».

La posible moción de censura se realizaría «al estilo Pedro Sánchez», como avanza José Antonio Diez, que avanzó en las últimas horas que «se le daría a Silván la oportunidad de dimitir antes de la misma».