Profesionales del turismo esperan aportar su «granito de arena» para ayudar al sector tras los incendios La jornada Intur Negocios, que se celebrará el 13 de noviembre, reunirá a unos 1.500 profesionales del sector para «compartir experiencias, preocupaciones y establecer alianzas»

El director general de Feria de Valladolid, Alberto Alonso, se reunió este martes con profesionales del sector turístico de la provincia de León con el objetivo de «conocer sus inquietudes y necesidades» para que la próxima edición de la Feria Intur pueda aportar su «granito de arena» para «ayudarles a desarrollar sus negocios tras el impacto de la catástrofe de los incendios forestales».

Unos incendios tras lo que Alberto Alonso quiso trasladar su «apoyo moral» a la provincia de León y a la comarca del Bierzo y desear una «rápida recuperación» para que el sector turístico «pueda recuperar pronto la vitalidad que que estaba demostrando con unas tasas de ocupación muy altas durante el verano».

«Desde Feria Valladolid queremos estar atentos a la realidad de los diferentes sectores donde operamos», afirmó su director general, al tiempo que recordó que Fitur es «una de las ferias de referencia del recinto», que además ocupa «un lugar de privilegio en el ranking español de ferias tras Fitur», debido a «su carácter internacional», que «permite llevar a Valladolid a diferentes tour operadores de todo el mundo para interactuar con el canal de comercialización de la oferta turística y con los profesionales del turismo».

Más allá de esa vertiente internacional, Intur también cuenta con una vertiente del conocimiento, a través de diferentes sesiones y conferencias, una de las cuales contará con la participación de una leonesa de la Universidad de León que abordará temas que «con toda seguridad van a ser de mucho interés porque están alineadas con el objetivo de intentar aportar ideas para mejorar la gestión de las empresas turísticas de la provincia de León».

1.500 profesionales del sector

En el transcurso de Intur, el 13 de noviembre se celebrará la jornada Intur Negocios, que congregará a unos 1.500 profesionales de toda España en «una buenísima oportunidad para compartir experiencias, preocupaciones y establecer alianzas con profesionales de otras provincias para buscar cómo atender mejor las necesidades del cliente que esperamos se acerque a a León en sus próximos planes de de viaje».

En este sentido, el presidente de la Asociación Provincial de Agencias de Viajes, Jerónimo Fernández, resaltó la relevancia tanto de la feria como de la jornada Intur Negocios, que pone a los participantes en contacto con tour operadores extranjeros a los que «muchas veces no se tiene la oportunidad de acceder a no ser que se vaya a ferias internacionales».

Jerónimo Fernández también resaltó la relevancia de poder reunirse con diferentes tour operadores que trabajan en Castilla y León, algo que «permite a hoteles, casas rurales, restaurantes, agencias de viaje o empresas de autocares poner en en valor la provincia e indicarles que, además del Camino de Santiago, tiene otras muchas opciones».