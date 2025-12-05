El presidente del Consejo General de la Abogacía defiende en León la independencia judicial

Leonoticias León Viernes, 5 de diciembre 2025, 19:44 Comenta Compartir

El presidente del Consejo General de la Abogacía Española, Salvador González Martín, defendió hoy la relevancia de la independencia judicial. Se vive, dijo, un momento «complejo» de renovación de leyes, como la de Eficiencia que entró en vigor este mismo año o la de Enjuiciamiento Criminal, pendiente de aprobación, que se presentan como retos para la Justicia y también mencionó la próxima toma de posesión de la nueva fiscal general del Estado. «Son momentos donde hay que reafirmar la importancia de la independencia judicial, la importancia del derecho de defensa que los abogados cada día en cada juzgado están defendiendo», manifestó.

Así se pronunció hoy en León, donde asistió a la celebración de la patrona del Colegio de la Abogacía de León, celebró este viernes la festividad de su patrona, la Inmaculada Concepción, en un acto en el que tuvo lugar la posesión del cargo como nuevo decano de David Manuel Díez Revilla, que sucede a Fernando Rodríguez Santocildes, actual presidente del Consejo de la Abogacía de Castilla y León.

González Martín quiso poner de relevancia el papel de la democracia y trasladar un saludo «afectuoso y una felicitación de toda la abogacía española» a los compañeros de León cuyo Colegio supera los 180 años de vida «defendiendo los derechos y libertades de los castellanos y leoneses».

Toma de posesión

El nuevo decano leonés ha manifestadol que asume el cargo «con ilusión y con mucha fortaleza por el respaldo de la abogacía. Tengo la gran suerte de contar con 1.700 profesionales detrás de mí y ahora ya, pues a a cumplir las obligaciones que nos corresponden». Los retos principales que afronta, dijo, aparte de la modernización de la profesión, son la justicia gratuita y la Pasarela al RETA, la reforma legislativa que permitiría a los abogados que cotizan en mutualidades privadas acceder de forma voluntaria al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.

Por su parte, Rodríguez Santocildes recordó que su sucesor al frente del Decanato ha sido compañero suyo en la Junta de Gobierno durante 12 años. «Conoce perfectamente el Colegio, tiene un talento y una capacidad suficiente y estoy convencido de que va a ser un gran decano para colaborar la de León», afirmó y añadió que aunque se espera una línea de continuidad en la gestión «seguro que es capaz y sabe darle una impronta especial y seguro que va a mejorar lo hecho por los demás».

La celebración incluyó el juramento o promesa de nueve letrados que se incorporan formalmente al Colegio de la Abogacía de León y que contaron como madrina de honor con la decana del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona, Cristina Vallejo Ros.

También tomaron posesión los miembros de la Junta de Gobierno que resultaron proclamados candidatos electos en la última convocatoria electoral llevada a cabo y seis abogados recibieron la insignia de oro al mérito colegial por su trayectoria profesional y por llevar más de 40 años de ejercicio. En el mismo acto se entregaron diplomas y medallas a los miembros que cesaron en sus cargos en la Junta de Gobierno.